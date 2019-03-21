Армия и оружие
Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГГазета.Ru 13:18
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, Сандерс поделилась этой информацией во время своего полета во Флориду.
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Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
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Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
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У жилого дома в Болгарии взорвалась бомба
У жилого дома в болгарском городе Перник взорвалась бомба. Об этом сообщает телеканал Nova.
Обновлено в 03:53
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
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Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
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Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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Обновлено в 10:39
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
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Политика
Россию попросили защитить киргизов в Якутии
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Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан на отборочный матч Евро-2020
Сборная России прилетела из Брюсселя в Казахстан для участия в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
Обновлено в 17:34
Футбол
Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников
Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В Ростове вербовщика ИГ осудили на 14 лет
Суд признал Дзицоева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Футбол
Форвард «Бёрнли» и сборной Ирландии Уолтерс завершил карьеру
Нападающий «Бёрнли» и национальной команды Ирландии Джонатан Уолтерс объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Обновлено в 12:57
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено в 14:44
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
Леди Гага начала встречаться с Джереми Реннером
Напомним, что артистка до вручения премии «Оскар» разошлась со своим агентом Кристианом Карино.
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Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
Обновлено вчера в 05:58
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой
Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.
Обновлено в 16:24
Происшествия
ФСБ начала обыски в трех городах по делу о хищении денег оборонзаказа
ФСБ проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении денег гособоронзаказа, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 03:00
Экономика
Росбанк начал процедуру присоединения «ДельтаКредита»
Росбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения банка "ДельтаКредит". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
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Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
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Политика
На Украине отреагировали на визит кандидата в президенты в Москву
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко подвергся критике на родине за визит в Москву и переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Томский районный суд ушел в отставку в полном составе
Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
Обновлено в 11:57
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18