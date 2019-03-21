Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГГазета.Ru 13:18

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, Сандерс поделилась этой информацией во время своего полета во Флориду.

Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ

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