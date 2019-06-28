Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписейИзвестия вчера в 15:50

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
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В московском штабе Алексея Навального сообщили о фальсификаторах подписей за кандидатов в Мосгордуму

Эхо Москвывчера в 23:00

МВД проверит «офис» по фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

РБКвчера в 15:34

Митрохин назвал провокацией подделку подписей в его поддержку на выборах в Мосгордуму

Интерфаксвчера в 14:29

Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму

Коммерсантъвчера в 15:04

Полицейские проверяют информацию о подделке подписей в поддержку кандидатов в депутаты МГД

ТАССвчера в 14:21

Митрохин утверждает, что отчаявшиеся навальнисты подделали подписи для его травли

Народные новостивчера в 15:09

Полиция начала проверку информации штаба Навального о фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Дождьвчера в 14:00
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Наука

Витамин Е ускоряет развитие рака легких

Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

В Иркутской области прорвало дамбу на реке

В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за смертельные ДТП, совершенные пьяными водителями, был единогласно поддержан всеми четырьмя фракциями.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Мексика представила G20 предложения по развитию Центральной Америки

Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области

"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.
Обновлено 27 июня в 20:39
Экономика

Сергей Когогин: «Май для компании был критичным месяцем»

Май для КАМАЗа был критичным месяцем - продажи снизились, в салонах у дилеров большие остатки грузовиков.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

Армия Турции атаковала позиции военных Сирии

Под сирийский обстрел из миномётов в Идлибе 13 июня попал один из 12 турецких пунктов.
Обновлено вчера в 07:27
Космос

NASA отправит аппарат для поиска жизни на спутнике Сатурна

Обновлено 27 июня в 17:57
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Движение поездов по направлению Москва-Петербург восстановлено

Обновлено вчера в 12:43
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко по Крыму

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook возмутился резолюцией, принятой в отношении России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 05:27
Футбол

Защитник Хуммельс официально стал игроком дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе в команду защитника «Баварии» Матса Хуммельса.
Обновлено вчера в 16:11
Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу

Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Общество

МЧС экстренно предупредило о дожде и сильном ветре в Москве

Обновлено вчера в 17:12
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:08
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Зеленский показал Конституцию Украины в виде комикса

Обновлено вчера в 21:57
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Из-за сильного ливня в Московской области 28 июня затопило участок Лобненского шоссе вблизи аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»

Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено вчера в 15:24
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

Российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя»

Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что прокуратура потребовала возбудить дело против должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

Оговоренному полицейскому из Челябинска выплатят шесть миллионов рублей

Челябинский областной суд принял решение выплатить сотруднику уголовного розыска регионального главка Денису Кольцову 5,9 миллиона рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Украина за 23 года нанесла Крыму ущерб на 2,5 триллиона рублей

Всего ущерб, понесенный различными сферами хозяйствования, составил порядка 1 миллиарда рублей, недополученных выгод - 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:48
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
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Сергей Митрохин
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Председатель Российской объединённой демократической партии «Яблоко» в 2008-2015 годах. Председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» в 2004-2018 годах. Член Федерального политического комитета партии «Яблоко». C августа 2018 года - генеральный директор градозащитной некоммерческой организации "Центр Столица"
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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