Армия и оружие

Штаб силовой операции в Донбассе подтвердил начало перемирияТАСС 04:17

Очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным, наступил в Донбассе в зоне проведения украинской силовой операции с полуночи 21 июля. Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС).
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В Донбассе подтверждают начало перемирия с 21 июля

Коммерсантъ06:08

Киев подтвердил начало перемирия в Донбассе

Московский Комсомолец05:10

На востоке Украины с сегодняшнего дня вступил в силу приказ о прекращении огня в рамках бессрочного перемирия

Эхо Москвы05:30

Штаб силовой операции в Донбассе подтвердил начало перемирия

ТАСС04:17

Киев подтвердил соблюдение перемирия

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Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе после обстрела

Известиявчера в 18:33

Бессрочное перемирие начало действовать в Донбассе

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