Армия и оружие
Штаб силовой операции в Донбассе подтвердил начало перемирияТАСС 04:17
Очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным, наступил в Донбассе в зоне проведения украинской силовой операции с полуночи 21 июля. Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба операции объединенных сил (ООС).
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