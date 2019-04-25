Политика

Штаб рассказал о табу для ЗеленскогоНезависимое телевидение Севастополя 03:26

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь. Также он отметил, что, несмотря на волеизъявление крымчан, при новом президенте полуостров будет считаться «украинским».
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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