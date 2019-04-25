Штаб рассказал о табу для ЗеленскогоНезависимое телевидение Севастополя 03:26

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь. Также он отметил, что, несмотря на волеизъявление крымчан, при новом президенте полуостров будет считаться «украинским».

Штаб рассказал о табу для Зеленского

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