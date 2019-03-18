Армия и оружие
Штаб командования ядерными силами США затопилоРоссийская газета вчера в 04:50
В США в результате разлива Миссури оказалась затоплена авиабаза Оффут в Небраске, где базируются дальние самолеты-разведчики RC-135 River Joint и E-4B Nightwatch. На территории объекта также находится штаб стратегического командования США (STRATCOM).
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Река Миссури затопила базу стратегического командования Вооруженных сил США
Евразия Dailyвчера в 13:56
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Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
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Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО
Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 07:13
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На жизненно важные лекарства в России распространят налоговый вычет
В Госдуме рассмотрят возможность замены и расширения списка препаратов, за которые положены налоговые вычеты.
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Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 04:43
Армия и оружие
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Политика
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Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что число киберпреступлений в стране выросло в два раза по итогам прошлого года.
Обновлено в 07:17
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Футбол
Моуринью назвал Мбаппе самым дорогим игроком мира
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Интера" Жозе Моуринью прокомментировал игру форварда "Пари Сен-Жермен" Киллиана Мбаппе.
Обновлено в 01:43
Политика
Майкл Калви попросил Госдепартамент не лезть в его дело
Американский инвестор и основатель Baring Vostok Майкл Калви потребовал от Госдепартамента, чтобы тот не лез в его уголовное дело и не пытался придать ему политическую окраску.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Петербурге и Великом Новгороде ликвидирована сеть лже-фармацевтов
Злоумышленники продавали БАДы пенсионерам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Великом Новгороде.
Обновлено в 06:44
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Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
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Александр Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием
Обновлено в 04:08
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Общество
Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира
Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.
Обновлено в 04:35
Общество
В Японии запретят физическое наказание детей
Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
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Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики
Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
Обновлено в 07:42
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений
Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Симоньян объявила о беременности
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью.
Обновлено в 03:41
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Наука
Ученые MIT научат роботов обращаться с любыми объектами
Обновлено вчера в 08:54
Наука
В Великобритании установили личность Джека-потрошителя
Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
Обновлено вчера в 05:54