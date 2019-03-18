Армия и оружие

Штаб командования ядерными силами США затопилоРоссийская газета вчера в 04:50

В США в результате разлива Миссури оказалась затоплена авиабаза Оффут в Небраске, где базируются дальние самолеты-разведчики RC-135 River Joint и E-4B Nightwatch. На территории объекта также находится штаб стратегического командования США (STRATCOM).
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«Самолет судного дня» передислоцировали из-за затопления военной базы в США

РИА Новости05:49

Наводнение вынудило военных США перебросить «самолет судного дня»

Газета.Ru03:38

Штаб командования ядерными силами США затопило

Российская газетавчера в 04:50

В США затопило авиабазу с «самолетами судного дня»

ФАНвчера в 19:31

В США затопило авиабазу с «боингами судного дня»

Московский Комсомолецвчера в 18:50

Река Миссури затопила базу стратегического командования Вооруженных сил США

Евразия Dailyвчера в 13:56

В США ушла под воду база с «самолетами судного дня»

ТК Звездавчера в 19:44
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Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Политика

Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО

Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 07:13
Здоровье

На жизненно важные лекарства в России распространят налоговый вычет

В Госдуме рассмотрят возможность замены и расширения списка препаратов, за которые положены налоговые вычеты.
Обновлено в 03:52
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Политика

Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Транспорт

В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

Обновлено в 06:40
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

65-летняя Елена Проклова пришла на телешоу в красном мини-платье

Елена Проклова очень редко радует своих поклонников в социальных сетях новыми фотографиями, но в этот раз 65-летняя актриса решила поделиться в Instagram снимком с телепередачи «Звезды сошлись» на Первом канале, куда она пришла в качестве гостьи.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Политика

Генпрокурор России заявил о росте киберпреступности в стране

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что число киберпреступлений в стране выросло в два раза по итогам прошлого года.
Обновлено в 07:17
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени

Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Футбол

Моуринью назвал Мбаппе самым дорогим игроком мира

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Интера" Жозе Моуринью прокомментировал игру форварда "Пари Сен-Жермен" Киллиана Мбаппе.
Обновлено в 01:43
Политика

Майкл Калви попросил Госдепартамент не лезть в его дело

Американский инвестор и основатель Baring Vostok Майкл Калви потребовал от Госдепартамента, чтобы тот не лез в его уголовное дело и не пытался придать ему политическую окраску.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Петербурге и Великом Новгороде ликвидирована сеть лже-фармацевтов

Злоумышленники продавали БАДы пенсионерам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Великом Новгороде.
Обновлено в 06:44
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Культура

Александр Лукашенко поздравил Валерия Леонтьева с 70-летием

Обновлено в 04:08
Экономика

Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры

Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Общество

Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира

Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.
Обновлено в 04:35
Общество

В Японии запретят физическое наказание детей

Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Политика

Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики

Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Общество

Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
Обновлено в 07:42
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Симоньян объявила о беременности

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что на некоторое время снизит активность в социальных сетях в связи с беременностью.
Обновлено в 03:41
Политика

Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей

Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Политика

Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ

Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Политика

Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Наука

Ученые MIT научат роботов обращаться с любыми объектами

Обновлено вчера в 08:54
Наука

В Великобритании установили личность Джека-потрошителя

Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

В Якутске заметили исчезновение автобусов на фоне антимигрантских протестов

Обновлено в 07:42
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