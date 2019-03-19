Армия и оружие
Штаб командования ядерными силами США затопилоГазета.Ru 03:13
В американском штате Небраска военную базу "Оффатт" затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури, заявил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион в фейсбуке.
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Штаб-квартиру Стратегического командования Вооружённых сил США затопило в ходе сильнейшего наводнения
RT на русскомвчера в 14:43
Река Миссури затопила базу стратегического командования Вооруженных сил США
Евразия Dailyвчера в 13:56
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