Армия и оружие

Штаб командования ядерными силами США затопилоГазета.Ru 03:13

В американском штате Небраска военную базу "Оффатт" затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури, заявил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион в фейсбуке.
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«Самолет судного дня» передислоцировали из-за затопления военной базы в США

РИА Новости05:49

Наводнение вынудило военных США перебросить «самолет судного дня»

Газета.Ru03:38

В США ушла под воду база с «самолетами судного дня»

ТК Звездавчера в 19:44

В США затопило авиабазу с «самолетами судного дня»

ФАНвчера в 19:31

В США затопило авиабазу с «боингами судного дня»

Московский Комсомолецвчера в 18:50

Штаб-квартиру Стратегического командования Вооружённых сил США затопило в ходе сильнейшего наводнения

RT на русскомвчера в 14:43

Река Миссури затопила базу стратегического командования Вооруженных сил США

Евразия Dailyвчера в 13:56
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика

Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Общество

Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Минздрав скорректировал понятие «неправильное питание» в ЗОЖ-стратегии

В обновленном проекте стратегии формирования здорового образа жизни в России формулировка «неправильное питание» заменена на «нерациональное питание».
Обновлено в 05:58
Хоккей

«Барыс» обратился в КХЛ с просьбой дать оценку действиям Фисенко

Хоккейный клуб «Барыс» обратился в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой дать экспертную оценку игровому моменту в матче «Авангард» — «Барыс», который прошёл вчера, 18 марта.
Обновлено в 08:58
Футбол

Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Спорт

Умерла трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Поллак

Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Андреа Поллак умерла в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:15
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы

«Группа «Аэрофлот» со 2 апреля 2019 г. вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании «Россия», а также ПАО «Аэрофлот», где существует повышенный спрос на эту услугу», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:05
Политика

Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог

Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Кино

Марлена Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 08:19
Транспорт

Беглов прокатился на новом электробусе вместе с горожанами

Принявший участие в мероприятии глава Петербурга Александр Беглов проехал на электробусе три остановки.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Здоровье

Противотуберкулезный диспансер крупного района Екатеринбурга закрывают из-за нарушений

Обновлено в 04:39
Политика

В НАТО прокомментировали размещение Ту-22М3 в Крыму

Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции

Обновлено вчера в 16:01
Политика

В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка

Лера Кудрявцева вновь беременна и ждет третьего ребенка Сенсационные новости от окружения телеведущей.
Обновлено в 04:18
Экономика

Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты

Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.
Обновлено в 03:26
Транспорт

ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы посоветовал водителям не менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля.
Обновлено в 06:49
Политика

Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ

Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Гаджеты

NVIDIA показала нейросеть, которая превратит рисунок в фото

Обновлено в 07:07
Политика

«Единая Россия» не поддержит проект о переводе часов

Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении сезонного перевода времени не имеет законодательных перспектив.
Обновлено в 09:08
Недвижимость

Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами

Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.
Обновлено в 04:36
Кино

В сети опубликовали первый постер из нового фильма Тарантино

В сети появился первый постер нового триллера Квентина Тарантино.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Космос

Огромный сигарообразный НЛО обнаружили учёные через Google Sky

Американские ученые при помощи онлайн-сервиса Google Sky зафиксировали в открытом космосе огромный сигарообразный НЛО, который подлетел максимально близко к Земле.
Обновлено в 02:10
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Общество

МВД намерено изучать отснятые правозащитниками видео в колониях

В МВД предложили поправки в закон «О порядке посещения мест принудительного содержания членами ОНК».
Обновлено в 01:15
Экономика

Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре

"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Политика

Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики

Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
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