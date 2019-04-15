Политика
Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на УкраинеВзгляд.ру 08:02
В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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Виктория Лопырева решила поделиться, что лично она вкладывает в это понятие.
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Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко
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Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
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По предварительным данным, двое мужчин 1968 и 1999 годов рождения привезли с расположенной в Ленинградской области дачи неустановленный боеприпас и попытались его разобрать, в результате чего произошел взрыв, пишет сайт kp.ru.
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Армия и оружие
Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр
Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
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Авто
Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер
На автосалоне в Шанхае компания показала новый концептуальный кроссовер Roomzz, производство которого запланировано на 2020 год.
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Футбол
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».
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Обновлено в 15:08
Футбол
Фанаты «Ливерпуля» почтили память жертв трагедии на «Хиллсборо»
Фанаты "Ливерпуля" почтили память жертв трагедии на "Хиллсборо" посредством яркого перфоманса на трибунах "Энфилда" перед игрой против "Челси".
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
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Бывший муж Пугачевой назвал ее успех своей заслугой
Мужчина считает, что в успехе примадонны именно он сыграл важнейшую роль.
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В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму
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Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
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Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
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20 июля в Одоеве состоится четвертый межрегиональный фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона».
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Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей
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Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
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