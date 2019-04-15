Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на УкраинеВзгляд.ру 08:02

В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.

Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине

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