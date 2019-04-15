Политика
Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на УкраинеВзгляд.ру 08:02
В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
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Политика
В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео
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Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
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Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
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Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
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СМИ: в разработке находится амбициозная LEGO-игра по всей саге «Звёздных войн»
На Star Wars Celebration звукорежиссёр Skywalker Sound Мэттью Вуд проговорился о разработке новой LEGO-игры по «Звёздным войнам».
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Мамаев пожаловался на условия в автозаке
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Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
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Наука
В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено в 11:18
Общество
На Елену Малышеву подал в суд «Ставропольский бройлер»
Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд столицы к редакции телепрограммы «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 11:58
Авто
Новый Kia Cerato уже производят на «Автоторе»
Калининградский завод «Автотор» приступил к выпуску Kia Cerato 3-го поколения в режиме полного цикла (CKD): сварка-окраска-сборка.
Обновлено в 11:12
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Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
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Медики нашли ещё один способ уменьшить тягу к курению
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
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К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
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На Украине появились билборды с фото Порошенко и надписью «Конец»
В полиции заявили, что политическая реклама размещена с нарушением законодательства Билборды с фотографией затылка действующего президента Украины Петра Порошенко и надписью "Конец" появились на улицах ряда украинских городов, передает ТАСС.
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