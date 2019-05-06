Политика

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолженРИА Новости вчера в 19:07

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
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В команде Зеленского заявили о поддержке курса Порошенко по НАТО и ЕС

РБК00:51

В штабе Зеленского объявили о поддержке курса Порошенко

URA.Ruвчера в 20:21

Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко

Газета.Ruвчера в 22:17

В штабе Зеленского заявили о продолжении курса Порошенко

Российская газета00:38

В штабе Зеленского намерены продолжить курс на вступление Украины в ЕС

RT на русскомвчера в 19:55

Команда Зеленского сообщает о поддержке курса Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 19:47

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

РИА Новостивчера в 19:07
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Армия и оружие

Командующий ЛНА Хафтар приказал уничтожать отступающие силы противника

Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пытается захватить Триполи, получила приказ фельдмаршала Халифа Хафтара преследовать и уничтожать отступающие силы противника.
Обновлено вчера в 18:03
Технологии

Российские стартапы могут выиграть гранты на технологии для кружков НТИ до 20 млн рублей

Победители смогут выиграть гранты на создание технологий для кружков в размере до 20 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Пассажирский Superjet аварийно сел в «Шереметьево»

Пассажирский самолет аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

В Шереметьево загорелся пассажирский самолет

Пассажирский самолет SSJ-100, вылетевший ранее в Мурманск, произвел аварийную посадку и загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Названа возможная причина возвращения лайнера SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 20:10
Политика

Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, засняли на видео момент начала пожара на крыле авиасудна.
Обновлено вчера в 16:55
Авто

В рейтинг самых ожидаемых в России автоновинок вошла LADA Largus

Чести войти в топ-5 ожидаемых новинок удостоился и отечественный автомобиль – рестайлиновая версия LADA Largus.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Пиджак с орденами ветерана ВОВ нашли на свалке

На Сахалине мужчина, гулявший с собакой, нашёл на несанкционированной свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 00:31
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Эвакуация пассажиров из горящего самолета SSJ-100 заняла 55 секунд

Эвакуация пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» заняла 55 секунд вместо положенных 90.
Обновлено вчера в 15:51
Общество

Осипов рассказал Кузнецову, как убирать мусор в Чите

В Чите уборка мусора идет недостаточно динамично.
Обновлено в 00:09
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:28
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta

Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

ФАН публикует список погибших в самолете Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 00:36
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

Обновлено в 01:10
Происшествия

Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек

Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

Премьер Эстонии оценил учения НАТО недалеко от российских границ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил учения НАТО "Весенний шторм" и высоко их оценил.
Обновлено в 00:53
Экономика

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники

Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено вчера в 11:48
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено вчера в 22:46
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Наука

Создан единый дендрохронологический атлас засух

Исследователи из Нью-Йорка проанализировали метеорологические данные США за последние 20 лет, обнаружив, что количество засух увеличивалось пропорционально подъему средних температур.
Обновлено 03 мая в 21:42
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено вчера в 07:04
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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