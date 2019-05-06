Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолженРИА Новости вчера в 19:07

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

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