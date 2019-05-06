Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолженРИА Новости 02:30

Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Политика Китай не намерен обсуждать новую ядерную сделку с Россией и США Китай не планирует участвовать в переговорах по возможной ядерной сделке с США и Россией, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

Шоу-бизнес 55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы 1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Происшествия Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области.

Происшествия Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.

Армия и оружие Американские журналисты указали на способность России сокрушить США Журналисты американского издания считают, что при подсчетах нет необходимости переводить российский рубль в американский доллар, поскольку Москва не приобретает основную массу вооружений на Западе.

Политика В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».

Происшествия Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.

Футбол Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита» Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.

Авто МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели» Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".

Экономика Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона.

Происшествия Экипаж рассказал о произошедшем на борту самолета в Шереметьево Пилот и бортпроводница рассказали, что происходило в самолете Sukhoi Superjet-100 при авиакатастрофе в Шереметьево.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Происшествия Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.

Политика Владимир Зеленский вышел из бизнеса Избранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир.

Недвижимость Заполняемость складов self-storage в Москве достигла 90% Заполняемость складов индивидуального хранения (self-storage) в Москве достигла 90,2%. Это максимальный показатель с 2014 года, когда этот формат складской недвижимости стал активно развиваться в России.

Спорт Глава ВАДА: Россия ведёт себя хорошо «На самом деле, альтернативой же является стремление перестроить и создать сильную антидопинговую организацию в России», — заявил Риди, слова которого приводит Inside the Games.