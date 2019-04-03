Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования к ПорошенкоURA.Ru 07:04
Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко. Свои требования члены штаба перечислили в группе «Команда Зеленского» в Facebook.
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Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Футбол
Стала известна сумма трансфера Роши в «Крузейро»
Обновлено в 02:14
Хоккей
Илья Воробьев: «Давайте исключим вопрос о Дацюке на пресс-конференциях»
Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Футбол
«Атлетик» едва не упустил победу в игре с «Леванте»
«Атлетик» вырвал победу у «Леванте» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:30
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Авто
В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4
LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Обновлено в 15:42
Политика
Новый президент Казахстана встретился с Путиным
Обновлено в 13:26
Футбол
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России
В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).
Обновлено в 14:40
Гаджеты
В Сети слили новые фотографии смартфона Meizu 16s
Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 855, а оперативной памяти предложат 6 ГБ, тогда как постоянной будет 128 ГБ.
Обновлено в 09:47
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Общество
В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты
Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.
Обновлено вчера в 23:52
Авто
Новая «заряженная» Lada Granta Sport выехала на тесты
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено в 13:29
Политика
Выявлены шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
В сети появились результаты опроса украинцев, которые рассказали за кого будут голосовать во втором туре: за действующего лидера Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:06
Общество
В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире
К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
Обновлено в 16:01
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с женой Дмитрия Тарасова
В интернете в последнее время очень активно ходят слухи, что Анастасия Тарасова дружит с родной сестрой Ольги Бузовой - Анной.
Обновлено в 13:32
Экономика
В России предложили поднять цену на хлеб до 80 рублей
Гендиректор омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн предложил установить минимальную цену на хлеб в 80 рублей.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В ЗакСе Петербурга отвергли версию теракта в академии Можайского
Взрыв в академии имени Можайского не был терактом, заявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено в 07:05
Общество
NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками
Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Украина проведет испытания ракетных систем в Одесской области
"В Одесской области будут проведены испытания двух ракетных систем", - процитировала Полторака пресс-служба правительства Украины.
Обновлено в 14:28
Авто
McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer
Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
Обновлено в 13:13