Политика

Штаб Зеленского выдвинул требования к ПорошенкоURA.Ru 07:04

Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко. Свои требования члены штаба перечислили в группе «Команда Зеленского» в Facebook.
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Команда Зеленского выдвинула Порошенко ультиматум

Газета.Ru08:10

Штаб Зеленского ответил на призыв Порошенко к молодежи голосовать за него

ТАСС04:25

Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко

РИА Новости05:30

Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко

Известия05:26

Команда Зеленского опубликовала список требований к Порошенко

Московский Комсомолец05:25

Команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко

RT на русском05:21

Штаб Зеленского потребовал от Порошенко раскрыть сведения об офшорах

РБК06:32
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На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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Стала известна сумма трансфера Роши в «Крузейро»

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Илья Воробьев: «Давайте исключим вопрос о Дацюке на пресс-конференциях»

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Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
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Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
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В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4

LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.
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Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морями

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Новый президент Казахстана встретился с Путиным

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Адвокат Мамаева высказался о решении суда продлить арест футболиста

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Футбол

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России

В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).
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Гаджеты

В Сети слили новые фотографии смартфона Meizu 16s

Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 855, а оперативной памяти предложат 6 ГБ, тогда как постоянной будет 128 ГБ.
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Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей

Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Общество

В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты

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Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

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Выявлены шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов

В сети появились результаты опроса украинцев, которые рассказали за кого будут голосовать во втором туре: за действующего лидера Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского.
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В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

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В Польше откроется самый глубокий бассейн в мире

К концу года в Польше может открыться бассейн глубиной в сорок пять метров, сообщает CNN.
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Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
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В России предложили поднять цену на хлеб до 80 рублей

Гендиректор омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн предложил установить минимальную цену на хлеб в 80 рублей.
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Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
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Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Украина проведет испытания ракетных систем в Одесской области

"В Одесской области будут проведены испытания двух ракетных систем", - процитировала Полторака пресс-служба правительства Украины.
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McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer

Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
Обновлено в 13:13
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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