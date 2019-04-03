Политика

Штаб Зеленского выдвинул требования ПорошенкоLenta.ru 05:57

Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования. Об этом говорится на странице «Команда Зеленского» в Facebook.
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Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко

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На Украине декоммунизировали хлеб «Стахановский»

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Пеле госпитализировали в Париже

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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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