Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против РоссииМосква 24 вчера в 12:32
В штабе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского призвали усилить санкции против России, передает ТАСС. В решении Москвы упростить процедуру получения российского гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей увидели признаки "оккупации".
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