Политика

Штаб Зеленского призвал усилить санкции против РоссииМосква 24 вчера в 12:32

В штабе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского призвали усилить санкции против России, передает ТАСС. В решении Москвы упростить процедуру получения российского гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей увидели признаки "оккупации".
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Избранный и уходящий президенты Украины выступили за усиление санкций против Москвы

Эхо Москвывчера в 12:31

Штаб Зеленского потребовал ответить санкциями на указ Путина о паспортах

РБКвчера в 12:22

Штаб Зеленского призвал усилить санкции против РФ из-за выдачи паспортов жителям Донбасса

ТАССвчера в 12:00

В команде Зеленского оценили решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

RT на русскомвчера в 12:11

«Усилить санкции против РФ»: команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам

Комсомольская правдавчера в 11:56

Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России

Газета.Ruвчера в 11:52

Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России из-за указа о паспортах

Life.ruвчера в 11:46
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Политика

Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 15:09
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»

Обновлено вчера в 10:16
Космос

Раскрыты характеристики российской ракеты для полетов на Луну

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ перед иностранной делегацией и представил ей характеристики российских ракет для полетов на Луну, соответствующее видео опубликовала пресс-служба госкорпорации.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием скорой в Магаданской области

Обновлено в 00:18
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте

Обновлено вчера в 21:44
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 14:01
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено вчера в 10:58
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено вчера в 11:16
Экономика

Российским космонавтам впервые с 2014 года повысят зарплату

Российским космонавтам и сотрудникам Центра подготовки космонавтов в 2019 году повысят зарплату, индексация пройдет впервые с 2014 года, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Обновлено вчера в 20:09
Здоровье

Эксперты объяснили, почему россияне полнеют

Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие

Москва призвала НАТО отказаться от военной активности у границ РФ

Герасимов призвал Запад снизить противостояние, исходя из того, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противников.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

Обновлено вчера в 12:32
Политика

Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке

Обновлено в 00:09
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено вчера в 11:46
Кино

Китайские пираты слили в Сеть копию «Мстителей 4»

Пиратские копии фильма "Мстители 4: Финал" начали распространяться в интернете.
Обновлено вчера в 14:35
Космос

ИСС станет площадкой для создания серии научно-образовательных студенческих малых космических аппаратов

Компания "ИСС" станет площадкой для создания серии научно-образовательных студенческих малых космических аппаратов.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Активисты сообщили об угрозе захвата посольства Венесуэлы в США

Активисты общественных организаций сообщили об угрозе силового захвата посольства Венесуэлы в США.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Опрос: порядка 13% сотрудников отдыхают менее 28 дней в году

Большинство (67%) опрошенных сотрудников имеют 28 дней отпуска в год, пятая часть (20%) - больше 28 дней, 13% - меньше указанного периода.
Обновлено в 00:00
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 05:15
Политика

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке и начали личные переговоры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Футбол

Киевское «Динамо» и «Шахтер» сыграли вничью. 9 желтых карточек и нереализованный пенальти в концовке

Встреча, за время которой главный арбитр встречи показал игрокам 9 желтых карточек (5 — динамовцам, 4 — футболистам «Шахтера»), имела драматичную концовку.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 23:13
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Путин рассказал о снижении пенсионного возраста в регионах

Президент Владимир Путин прокомментировал возможность возвращения к прежнему возрасту выхода на пенсию для людей, живущих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Обновлено вчера в 11:15
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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