Политика
Зеленский призвал усилить санкции против РФНТВ 11:56
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского усмотрели признаки «оккупации» в решении РФ об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителям Донбасса и выступают за усиление международных санкций против Москвы.
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Энергетика
Shell обнаружила крупные запасы нефти в США на участке в Мексиканском заливе
Подразделение Royal Dutch Shell обнаружило крупные запасы нефти в Мексиканском заливе в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 16:54
Политика
Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:09
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Общество
Семья Юрия Романова: обвинение и продление нахождения под стражей неправомерны
10 апреля экс-главе города Свободного Юрию Романову в очередной раз продлили срок нахождения под стражей. Это сделали уже в четвертый раз.
Обновлено в 18:00
Кино
«Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов
Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».
Обновлено в 16:19
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Джонни Депп собирается жениться на русской танцовщице
Длительные затяжные судебные разбирательства голливудского актера Джонни Деппа со своей бывшей женой актрисой Эмбер Херд немало выматывают звезду фильма «Пираты Карибского моря».
Обновлено в 17:13
Наука
Найдены камни, которые превращают свет в электричество
Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено в 16:05
Политика
Госдеп обвинил Китай в поддержке законного правительства Венесуэлы
Стоит отметить, что ранее Госдеп США обвинял в неудаче попытки госпереворота в Венесуэле Кубу и Россию, оказавших политическую поддержку законному правительству Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:28
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Политика
Путин назвал сверхзадачу российской экономики
Владимир Путин отметил, что изменения в структуре российской экономики необходимы для обеспечения ее развития на перспективу.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Общежитие строителей сгорело на Сахалине
Обновлено в 19:02
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»
ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией".
Обновлено в 16:48
Хоккей
Радулов пропустил тренировку «Далласа», тренер пошутил на этот счет
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов пропустил тренировку команды, сообщает журналист Шон Шапиро.
Обновлено в 17:11
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
После разводе Ольга Бузова осталась буквально ни с чем.
Обновлено в 10:17
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Гроза сорвала проведение матча чемпионата Голландии
В чемпионате Голландии "ПЕК Зволле" и "Гронинген" досрочно завершили матч из-за непогоды.
Обновлено в 17:38
Экономика
Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:28
Авто
Renault представил новый электрический фургон Kangoo
Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы
На площадке в районе дома 27а на Алтуфьевском шоссе в Москве загорелись несколько автомобилей, четыре бытовки и одноэтажное нежилое здание.
Обновлено в 18:18