Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против РоссииГазета.Ru 11:52
В штабе Зеленского добавили, что рассчитывают "на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов" и попросили усилить дипломатическое и санкционное давление против России. Ранее сообщалось, что Путин упростил получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
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Политика
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