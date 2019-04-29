Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению ПорошенкоКоммерсантъ 09:55
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Гаджеты
Samsung представил вертикальный телевизор
Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые вышла на прогулку с дочерью после развода с Брэдом Питтом
12 апреля, после трёх лет судебных тяжб, актёры все-таки развелись. И впервые с того момента актриса была замечена на прогулке с дочерью.
Обновлено в 15:31
Космос
NASA готовится к столкновению Земли с астероидом
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) задумались о необходимости составления плана по спасению Земли в случае возникновения угрозы столкновения с крупным астероидом.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Москве в кафе открыли стрельбу
В одном из кафе в столичном районе Новогиреево произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранения.
Обновлено в 17:08
Авто
Citroen отзывает в России кроссоверы Citroen C3 Aircross
Citroen отзывает в России кроссоверы Citroen C3 Aircross, реализованные в период с февраля прошлого года по март этого года.
Обновлено в 14:21
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Путешествия
Британцы из-за Brexit планируют провести летний отпуск вне пределов Евросоюза
В компании отметили, что по результатам опроса более 28 тысяч своих клиентов выяснилось, что еще в феврале те планировали отпуск провести вне пределов ЕС.
Обновлено в 19:41
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую
Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Кино
Последний фильм о мстителях стал лидером проката в первый же день
На экраны вышел последний фильм франшизы Marvel о мстителях. В первый же день картина стала бесспорным лидером проката.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Футбол
«Монпелье» продлил контракт с главным тренером Тер-Закаряном
Французский футбольный клуб "Монпелье" заключил новое соглашение с главным тренером команды Мишелем Тер-Закаряном.
Обновлено в 08:40
Политика
Washington Post подсчитала, сколько раз Трамп лжет в день
По данным издания, за 828 дней на посту президента США Трамп высказал 10,1 тыс. ложных или вводящих в заблуждение заявлений.
Обновлено в 10:55
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
Обновлено в 18:58
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену
Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.
Обновлено в 18:34
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
Соратник Зеленского заявил о неожиданном военном ударе Киева
Ранее Иван Апаршин объявил, что причастных к нарушениям в системе обеспечения ВС Украины привлекут к ответственности Советник по вопросам безопасности и обороны Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил о готовности Украины нанести удар там, где его не ожидают, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:26
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Общество
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16