Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению ПорошенкоКоммерсантъ 09:55
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
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