Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению ПорошенкоКоммерсантъ 09:55

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
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В штабе Зеленского пожаловались на российские СМИ

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Известия09:17

Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко

РИА Новости09:19
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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