Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению ПорошенкоКоммерсантъ 09:55

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
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Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами людям из окружения Порошенко

РБК12:27

В штабе Зеленского пожаловались на российские СМИ

Газета.Ru09:36

Штаб Зеленского обвинил Порошенко в сотрудничестве с российскими СМИ

RT на русском09:48

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Коммерсантъ09:55

Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом за фейки про отпуск

Московский Комсомолец09:26

В штабе Зеленского не исключили уголовного преследования окружения Порошенко

Известия09:17

Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко

РИА Новости09:19
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
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Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара

В рамках разбирательства был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.
Обновлено в 15:36
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Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней

Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:46
Космос

Проблема в электроснабжении выявлена на МКС

По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
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Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью

Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Стоит отметить, что помимо Афины у Эмина Агаларова также есть 10-летние сыновья Али и Микаил.
Обновлено в 09:00
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Новый электрокар Tesla Roadster получит самый большой запас хода

У грядущего, абсолютно нового Tesla Roadster будет самый большой запас хода из всех когда-либо созданных электромобилей.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие

В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Гаджеты

Недорогой флагман Xiaomi Redmi впервые показали на видео

Обновлено в 06:36
Политика

Президента Сербии оставили без союзников на саммите в Германии

Отношения между Сербией и краем Косово опять обострились после того, как лидер косоваров Хашим Тачи заявил, что на саммите в Берлине поднимет вопрос присоединения к Косову южных регионов Центральной Сербии, населенных албанцами, сообщает "ТВ Центр".
Обновлено в 15:33
Футбол

Владислав Пантелеев: «Было приятно выйти против „Спартака“»

Полузащитник «Рубин» Владислав Пантелеев заявил, что не жалеет об уходе из московского «Спартака» и был рад сыграть против красно-белых.
Обновлено в 16:30
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Обновлено в 16:41
Происшествия

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Кино

Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»

Обновлено в 14:18
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце

Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В США задержали планировавшего теракт экс-военнослужащего

Полиция Калифорнии задержала подозреваемого в планировании теракта, сообщает в понедельник газета Los Angeles Times.
Обновлено в 16:11
Политика

Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке

Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 16:02
Политика

Пытавшаяся примкнуть к ИГИЛ Караулова рассказала об отношении к исламу

Осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»11 и выпущенная из колонии условно-досрочно Варвара Караулова подлилась мнением об исламе.
Обновлено в 10:32
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Общество

Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
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Юбилейный AMD Ryzen 7 2700X поставляется с двумя играми и футболкой

Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition включает в себя не только процессор и фирменный кулер Wraith Prism RGB, но также две игры высокого класса: золотое издание кооперативного боевика Tom Clancy's The Division 2 и зомби-шутер World War Z по мотивам одноимённого фильма.
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Экономика

Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области

В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
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Авто

Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе

На онлайн-аукционе «Copart» продали машину, которая не вписывается в эту устоявшуюся тенденцию.
Обновлено в 07:33
Общество

Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону

Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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