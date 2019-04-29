Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению ПорошенкоКоммерсантъ 09:55
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
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Футбол
Бразильская налоговая инспекция наложила арест на имущество Неймара
В рамках разбирательства был наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.
Обновлено в 15:36
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:46
Космос
Проблема в электроснабжении выявлена на МКС
По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью
Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Стоит отметить, что помимо Афины у Эмина Агаларова также есть 10-летние сыновья Али и Микаил.
Обновлено в 09:00
Авто
Новый электрокар Tesla Roadster получит самый большой запас хода
У грядущего, абсолютно нового Tesla Roadster будет самый большой запас хода из всех когда-либо созданных электромобилей.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Гаджеты
Недорогой флагман Xiaomi Redmi впервые показали на видео
Обновлено в 06:36
Политика
Президента Сербии оставили без союзников на саммите в Германии
Отношения между Сербией и краем Косово опять обострились после того, как лидер косоваров Хашим Тачи заявил, что на саммите в Берлине поднимет вопрос присоединения к Косову южных регионов Центральной Сербии, населенных албанцами, сообщает "ТВ Центр".
Обновлено в 15:33
Футбол
Владислав Пантелеев: «Было приятно выйти против „Спартака“»
Полузащитник «Рубин» Владислав Пантелеев заявил, что не жалеет об уходе из московского «Спартака» и был рад сыграть против красно-белых.
Обновлено в 16:30
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Происшествия
Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку
Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Кино
Павел Лунгин представил зрителям свой фильм «Братство»
Обновлено в 14:18
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В США задержали планировавшего теракт экс-военнослужащего
Полиция Калифорнии задержала подозреваемого в планировании теракта, сообщает в понедельник газета Los Angeles Times.
Обновлено в 16:11
Политика
Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке
Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 16:02
Политика
Пытавшаяся примкнуть к ИГИЛ Караулова рассказала об отношении к исламу
Осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство»11 и выпущенная из колонии условно-досрочно Варвара Караулова подлилась мнением об исламе.
Обновлено в 10:32
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Общество
Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Юбилейный AMD Ryzen 7 2700X поставляется с двумя играми и футболкой
Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition включает в себя не только процессор и фирменный кулер Wraith Prism RGB, но также две игры высокого класса: золотое издание кооперативного боевика Tom Clancy's The Division 2 и зомби-шутер World War Z по мотивам одноимённого фильма.
Обновлено в 07:13
Экономика
Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области
В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Авто
Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе
На онлайн-аукционе «Copart» продали машину, которая не вписывается в эту устоявшуюся тенденцию.
Обновлено в 07:33
Общество
Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17