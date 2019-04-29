Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению ПорошенкоКоммерсантъ 09:55

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.

Общество Шесть изменений, которые ожидают учеников России Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.

Армия и оружие В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.

Космос Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.

Здоровье Вспышка кори в США названа самой масштабной за четверть века Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет.

Шоу-бизнес В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Политика Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство» Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.

Общество В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

Политика МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».

Космос В США планируют испытать новую гиперзвуковую ракету Стало известно, что исследовательская лаборатория ВВС США поделилась своими исследованиями по созданию гиперзвукового оружия.

Энергетика «Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2» Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.

Происшествия Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.

Музыка Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети» Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».

Армия и оружие Разведка Шри-Ланки предупредила полицию о терактах за 12 дней Полиция Шри-Ланки проигнорировала полученную от разведки страны информацию о готовящихся терактах, поступившую за 12 дней до их совершения.

Происшествия В Ярославской области осудили банду педофилов Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.

Политика Володин создаст совет благотворителей фонда Доктора Лизы Председатель Госдумы Вячеслав Володин «вместе с соратниками и коллегами Елизаветы Глинки» выступил с инициативой создания совета благотворителей фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Общество Мосгордума увеличила штрафы за зацепинг Согласно внесенным изменениям, теперь за первый случай зацепинга штраф будет увеличен с прежних 100 рублей до 1500 рублей.

Общество В Москве запускают социальный тариф мобильной связи Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.