Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению ПорошенкоКоммерсантъ 09:55
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
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Армия и оружие
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Дочь Алсу выиграла детский «Голос» перед днем рождения
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В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
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Общество
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Игры
Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания
Обновлено в 10:58
Космос
В США планируют испытать новую гиперзвуковую ракету
Стало известно, что исследовательская лаборатория ВВС США поделилась своими исследованиями по созданию гиперзвукового оружия.
Обновлено в 12:13
Энергетика
«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»
Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».
Обновлено 27 апреля в 13:38
Армия и оружие
Разведка Шри-Ланки предупредила полицию о терактах за 12 дней
Полиция Шри-Ланки проигнорировала полученную от разведки страны информацию о готовящихся терактах, поступившую за 12 дней до их совершения.
Обновлено в 12:49
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В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
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Обновлено в 13:02
Политика
Володин создаст совет благотворителей фонда Доктора Лизы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин «вместе с соратниками и коллегами Елизаветы Глинки» выступил с инициативой создания совета благотворителей фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы».
Обновлено в 13:05
Общество
Мосгордума увеличила штрафы за зацепинг
Согласно внесенным изменениям, теперь за первый случай зацепинга штраф будет увеличен с прежних 100 рублей до 1500 рублей.
Обновлено в 11:40
Общество
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Обновлено в 08:32
Хоккей
Сборная Канады назвала состав на ЧМ-2019
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Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
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Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17