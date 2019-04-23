Штаб Зеленского накажет причастных к нарушениям в обеспечении ВСУКомсомольская правда 05:30

Все причастные к нарушениям в системе обеспечения Вооруженных сил Украины понесут за это ответственность. Такое заявление сделал Иван Апаршин - член команды лидирующего на президентских выборах кандидата Владимира Зеленского.

Штаб Зеленского накажет причастных к нарушениям в обеспечении ВСУ

Политика В Антикоррупционном бюро Украины проходят обыски В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят обыски.

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.

Общество В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц «По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Политика Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.

Происшествия Самолет экстренно сел в Ростове из-за смерти пассажирки Самолет, летевший из Москвы в Ереван, внепланово сел в ростовском аэропорту "Платов" после того, как одной из пассажирок стало плохо.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Политика Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.

Авто Great Wall покажет премиальный кроссовер Haval F5 Новый молодежный кроссовер Haval F5, вышедший на китайский рынок осенью прошлого года, скоро получит премиальную версию.

Армия и оружие Спецназ Ставрополья подняли по тревоге в рамках учений «Исходя из замысла тактико-специальных учений, несколько групп спецназа после сигнала тревоги будут доставлены бортами армейской авиации в исходные районы для выполнения задач в тылу условного противника», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Шоу-бизнес Больной раком Александр Беляев страдает еще и от нервного расстройства Больной раком Александр Беляев страдает еще и от нервного расстройства Последние несколько лет ведущий прогноза погоды борется с тяжелым недугом.

Общество Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.

Политика Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

Технологии «Binance Coin — новый Bitcoin?». Децентрализованная биржа запущена Аналитики рейтингового агентства Weiss Ratings назвали токен биржи Binance Coin лидером рынка цифровых денег.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Происшествия В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.

Происшествия Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.

Политика Евросоюз исключает пересмотр соглашения по Brexit Пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза, которое было согласовано 25 ноября 2018 года, исключается.

Происшествия Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах Житель Нью-Йорка, 18-летний Усман Бах, подал иск против Apple, заявив, что якобы технология для распознавания лиц в «яблочных» магазинах ошибочно обвиняет его в краже.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Политика Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.