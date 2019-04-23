Политика
Штаб Зеленского накажет причастных к нарушениям в обеспечении ВСУКомсомольская правда 05:30
Все причастные к нарушениям в системе обеспечения Вооруженных сил Украины понесут за это ответственность. Такое заявление сделал Иван Апаршин - член команды лидирующего на президентских выборах кандидата Владимира Зеленского.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Политика
В Антикоррупционном бюро Украины проходят обыски
В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят обыски.
Обновлено в 06:40
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Общество
В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц
«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Самолет экстренно сел в Ростове из-за смерти пассажирки
Самолет, летевший из Москвы в Ереван, внепланово сел в ростовском аэропорту "Платов" после того, как одной из пассажирок стало плохо.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество
В России добыли гигантский алмаз
Обновлено в 07:17
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Политика
Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента
Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.
Обновлено в 06:56
Авто
Great Wall покажет премиальный кроссовер Haval F5
Новый молодежный кроссовер Haval F5, вышедший на китайский рынок осенью прошлого года, скоро получит премиальную версию.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Спецназ Ставрополья подняли по тревоге в рамках учений
«Исходя из замысла тактико-специальных учений, несколько групп спецназа после сигнала тревоги будут доставлены бортами армейской авиации в исходные районы для выполнения задач в тылу условного противника», — сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев страдает еще и от нервного расстройства
Больной раком Александр Беляев страдает еще и от нервного расстройства Последние несколько лет ведущий прогноза погоды борется с тяжелым недугом.
Обновлено в 07:13
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Обновлено в 03:57
Технологии
«Binance Coin — новый Bitcoin?». Децентрализованная биржа запущена
Аналитики рейтингового агентства Weiss Ratings назвали токен биржи Binance Coin лидером рынка цифровых денег.
Обновлено в 05:00
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка
Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Политика
Евросоюз исключает пересмотр соглашения по Brexit
Пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза, которое было согласовано 25 ноября 2018 года, исключается.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах
Житель Нью-Йорка, 18-летний Усман Бах, подал иск против Apple, заявив, что якобы технология для распознавания лиц в «яблочных» магазинах ошибочно обвиняет его в краже.
Обновлено в 04:57
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:15
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика
Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:19
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ МП
Окружной административный суд Киева приостановил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
Обновлено в 06:42