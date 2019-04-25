Политика

Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан УкраиныИзвестия вчера в 22:59

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. В нем участвовали действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. По итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий Зеленский набрал 73,22% голосов, а Порошенко — 25,45%.
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Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан Украины

Известиявчера в 22:59

Штаб Зеленского отказался «раздаривать украинские земли и граждан»

Телеканал 360°вчера в 22:47

Красные линии нового президента назвали в штабе Зеленского

News.ruвчера в 21:40

Представитель штаба Зеленского: Украина не будет раздавать свои земли и своих граждан

Росбалтвчера в 21:59

Зеленский не готов сдавать украинцев в аренду

РЕН ТВвчера в 21:54

Штаб Зеленского отказался «дарить» земли и украинских граждан

Газета.Ruвчера в 22:16

В штабе Зеленского рассказали, чего никогда не произойдет при его власти

РИА Новостивчера в 21:05
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Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве

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Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
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Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено 23 апреля в 23:35
Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
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Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
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Москва призвала НАТО отказаться от военной активности у границ РФ

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Обновлено вчера в 11:43
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В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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