Политика
Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан УкраиныИзвестия вчера в 22:59
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. В нем участвовали действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. По итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий Зеленский набрал 73,22% голосов, а Порошенко — 25,45%.
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