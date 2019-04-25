Политика
Штаб Зеленского пообещал не раздавать земли УкраиныiReactor 02:42
Представители штаба Владимира Зеленского рассказали, чего никогда не произойдет при власти нового президента. По их словам, Украина «не будет раздавать» свои земли и своих граждан.
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Общество
Какое сырье можно сдать на Эконеделе в Москве и почему это важно
Ненужную одежду можно сдать в магазинах H&M и 21 shop в обмен на купоны с 15-процентной скидкой на новые приобретения в этих магазинах.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Обновлено в 11:32
Экономика
«Юнипро» в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 7,5%
"Прирост объема генерации в первом квартале 2019 года обусловлен увеличением выработки на Сургутской ГРЭС-2 в результате роста спроса на электроэнергию, а также работой энергоблока №7 Сургутской ГРЭС-2, находившегося в капитальном ремонте в феврале-марте 2018 года", - поясняется в сообщении компании.
Обновлено 23 апреля в 06:56
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Футбол
СМИ: «Интер» заинтересован в трансфере Санчеса
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В 2018 году в возрасте 80 лет умер Иосиф Кобзон от рака простаты. Траур по супругу принято носить на протяжении одного года.
Обновлено в 11:22
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Общество
Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов
"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии
В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Культура
Фильм о Есенине снимут к 125-летию со дня рождения поэта
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Максим Виторган после развода с Собчак стал феминистом
Максим Виторган после развода с Собчак стал феминистом Актер восхитился укладом жизни в Норвегии.
Обновлено в 06:46
Экономика
Бельянинов: ЕАБР может стать финансовым интегратором в ЕАЭС
Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов полагает, что в перспективе банк может претендовать на роль системного финансового интегратора на пространстве ЕАЭС.
Обновлено в 04:55
Футбол
Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»
Бывший хавбек национальной сборной России Павел Мамаев, ныне находящийся на контракте в "Краснодаре", рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла осенью прошлого года при участии водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 09:44
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани
Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Обновлено в 08:20
Политика
Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому
Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11
Общество
Когда дети приносят деньги
По данным журнала «Эксперт» вся заметная экономическая и культурная жизнь Перми протекает на трёх центральных улицах: Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка
В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Кино
Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.
Обновлено в 09:54