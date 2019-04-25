Политика

Штаб Зеленского пообещал не раздавать земли УкраиныiReactor 02:42

Представители штаба Владимира Зеленского рассказали, чего никогда не произойдет при власти нового президента. По их словам, Украина «не будет раздавать» свои земли и своих граждан.
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В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

Газета.Ru04:14

В штабе Зеленского рассказали, чего никогда не произойдет при его власти

РИА Новостивчера в 21:05

Стало известно, чего не случится в президентский срок Зеленского

ФАНвчера в 23:33

Штаб Зеленского пообещал «не раздавать» земли и граждан Украины

Известиявчера в 22:59

Штаб Зеленского отказался «раздаривать украинские земли и граждан»

Телеканал 360°вчера в 22:47

Красные линии нового президента назвали в штабе Зеленского

News.ruвчера в 21:40

В штабе Зеленского назвали две «красные черты» для нового президента

РБК02:31
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество

Какое сырье можно сдать на Эконеделе в Москве и почему это важно

Ненужную одежду можно сдать в магазинах H&M и 21 shop в обмен на купоны с 15-процентной скидкой на новые приобретения в этих магазинах.
Обновлено в 06:25
Политика

Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Обновлено в 11:32
Экономика

«Юнипро» в I квартале увеличила выработку электроэнергии на 7,5%

"Прирост объема генерации в первом квартале 2019 года обусловлен увеличением выработки на Сургутской ГРЭС-2 в результате роста спроса на электроэнергию, а также работой энергоблока №7 Сургутской ГРЭС-2, находившегося в капитальном ремонте в феврале-марте 2018 года", - поясняется в сообщении компании.
Обновлено 23 апреля в 06:56
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика

ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог

Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Футбол

СМИ: «Интер» заинтересован в трансфере Санчеса

Обновлено в 10:29
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела

В 2018 году в возрасте 80 лет умер Иосиф Кобзон от рака простаты. Траур по супругу принято носить на протяжении одного года.
Обновлено в 11:22
Экономика

НЛМК не уйдет от пошлин

Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор

«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Общество

Минтранс решил снизить квоту на прием иностранных пилотов

"При установленной годовой квоте на прием на работу иностранных граждан для замещения должностей командира гражданского воздушного судна в 200 человек указанные должности замещают около 30 иностранных граждан", — говорится в материалах к документу.
Обновлено в 10:38
Экономика

Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии

В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Политика

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Культура

Фильм о Есенине снимут к 125-летию со дня рождения поэта

Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Максим Виторган после развода с Собчак стал феминистом

Максим Виторган после развода с Собчак стал феминистом Актер восхитился укладом жизни в Норвегии.
Обновлено в 06:46
Экономика

Бельянинов: ЕАБР может стать финансовым интегратором в ЕАЭС

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов полагает, что в перспективе банк может претендовать на роль системного финансового интегратора на пространстве ЕАЭС.
Обновлено в 04:55
Футбол

Мамаев: «Кокорин пытался предотвратить избиение Соловчука»

Бывший хавбек национальной сборной России Павел Мамаев, ныне находящийся на контракте в "Краснодаре", рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла осенью прошлого года при участии водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 09:44
Экономика

Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»

Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Космос

Учёные: Жизнь в Солнечной системе могла возникнуть ещё до рождения Земли

Обновлено в 11:23
Происшествия

Бастрыкин возбудил дело против судьи из Казани

Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда Казани 42-летней Марины Фирсовой по подозрению в посредничестве во взяточничестве.
Обновлено в 08:20
Политика

Макаревич назвал причины ненависти политиков к Зеленскому

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины вызывает "ненависть" профессиональных политиков, заявил музыкант Андрей Макаревич.
Обновлено в 11:11
Общество

Когда дети приносят деньги

По данным журнала «Эксперт» вся заметная экономическая и культурная жизнь Перми протекает на трёх центральных улицах: Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект.
Обновлено в 10:49
Здоровье

Минздрав рассказал о правильном приготовлении и употреблении шашлыка

В преддверии длинных майских праздников главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал о том, как следует правильно приготовить и подавать к столу шашлык.
Обновлено в 03:00
Кино

Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Политика

В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.
Обновлено в 09:54
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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