Политика
Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в ПарижеREGNUM 13:09
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. «Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — сказано в сообщении под видеозаписью.
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Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
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Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Дагестане
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.
Обновлено в 18:06
Политика
Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Марокко приговорили к тюрьме швейцарца за убийство двух туристок
Гражданин Швейцарии приговорен к 10 годам тюремного заключения в Марокко за причастность к убийству двух альпинисток из Дании и Норвегии.
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Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
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Авто
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Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
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Обновлено в 03:44
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы
Обновлено в 20:28
Политика
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Авто
Названа дата премьеры нового Chevrolet Corvette
Учитывая затяжную подготовку к премьере, западная пресса уже называет Chevrolet Corvette C8 куда более ожидаемой новинкой, чем Toyota Supra, Ford Bronko или, скажем, новая часть киноэпопеи "Звездные войны".
Обновлено в 06:09
Культура
Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В Германии назвали «кошмаром для НАТО» российские комплексы С-400
Российские зенитно-ракетные системы С-400, представляющие собой одну из самых мощных систем ПВО в мире, стали "кошмаром" для Североатлантического альянса.
Обновлено в 20:30
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Новой Москве произошел пожар в гаражном комплексе
Обновлено в 19:05
Авто
«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу
Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Washington Examiner (США): в Санкт-Петербурге Путин дал мастер-класс по дезинформации (Washington Examiner)
Пока многотысячная аудитория наблюдала за происходящим, пока работали камеры, Путин увидел, что его министр экономического развития Максим Орешкин разговаривает по телефону.
Обновлено в 20:27
Политика
Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко
Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
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«Реал» утвердил финансирование на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Стадион «Сантьяго Бернабеу» станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями.
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Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
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Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
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Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра 8 сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
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