Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в ПарижеREGNUM 13:09

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. «Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — сказано в сообщении под видеозаписью.

Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже

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