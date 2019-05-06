Политика
Штаб Зеленского поддержал курс ПорошенкоГазета.Ru вчера в 22:17
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить231
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия
В авиакатастрофе с SSJ-100 в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Экономика
Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства
С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил еще один банк
Подконтрольный Игорю Киму Экспобанк купил 87% акций Курскпромбанка, сообщил Экспобанк.
Обновлено в 01:01
Происшествия
На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»
На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
Обновлено в 01:41
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки
Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты
Logitech делает геймпад с сенсорной панелью и совершенно новым D-pad
Недавно зарегистрированный патент указывает на то, что Logitech разрабатывает новый игровой геймпад.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX
Обновлено в 01:25
Политика
WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа
Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном
Лиза Боярская стала мамой во второй раз в декабре прошлого года, но до сих пор ни разу не показывала маленького Григория фанатам.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. СК рассматривает все версии произошедшего.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии
"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Дети погибших военных РФ и Сирии отправились на отдых в «Артек»
Обновлено вчера в 08:28
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Три члена экипажа госпитализированы после авиакатастрофы в Шереметьево
Три члена экипажа загоревшегося при посадке в Шереметьево самолета доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:43
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 15:36
Авто
Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В Новосибирской области количество лесных пожаров увеличилось в 4 раза
Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на совещании в областном правительстве сообщил, что в регионе за неделю было ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 336 га.
Обновлено в 01:56