Политика

Штаб Зеленского поддержал курс ПорошенкоГазета.Ru вчера в 22:17

Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

РИА Новости02:30

В штабе Зеленского объявили о поддержке курса Порошенко

URA.Ruвчера в 20:21

В штабе Зеленского подтвердили курс на евроинтеграцию и НАТО

Московский Комсомолец02:16

В штабе Зеленского пообещали продолжать курс Украины в ЕС и НАТО

РЕН ТВ02:14

Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен

Газета.Ru02:33

В штабе Зеленского намерены продолжить курс на вступление Украины в ЕС

RT на русскомвчера в 19:55

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Известиявчера в 19:42
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Происшествия

В авиакатастрофе с SSJ-100 в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Экономика

Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства

С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet

Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова пережила алкоголизм отца и смертельную болезнь матери

Обновлено в 01:57
Экономика

Экспобанк Игоря Кима купил еще один банк

Подконтрольный Игорю Киму Экспобанк купил 87% акций Курскпромбанка, сообщил Экспобанк.
Обновлено в 01:01
Происшествия

На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»

На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
Обновлено в 01:41
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

Обновлено вчера в 23:23
Гаджеты

Logitech делает геймпад с сенсорной панелью и совершенно новым D-pad

Недавно зарегистрированный патент указывает на то, что Logitech разрабатывает новый игровой геймпад.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Обновлено в 01:25
Политика

WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 02:10
Космос

Красноярские ученые раскритиковали систему питания космонавтов НАСА

Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном

Лиза Боярская стала мамой во второй раз в декабре прошлого года, но до сих пор ни разу не показывала маленького Григория фанатам.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. СК рассматривает все версии произошедшего.
Обновлено вчера в 17:43
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

Обновлено вчера в 10:22
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Дети погибших военных РФ и Сирии отправились на отдых в «Артек»

Обновлено вчера в 08:28
Финансы

Рубль пойдет вниз после майских праздников

По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Три члена экипажа госпитализированы после авиакатастрофы в Шереметьево

Три члена экипажа загоревшегося при посадке в Шереметьево самолета доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:43
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 15:36
Авто

Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса

Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

В Новосибирской области количество лесных пожаров увеличилось в 4 раза

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на совещании в областном правительстве сообщил, что в регионе за неделю было ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 336 га.
Обновлено в 01:56
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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