Политика
Штаб Зеленского поддержал курс ПорошенкоГазета.Ru 22:17
Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек
Обновлено в 17:19
Хоккей
Звездные войны: хоккейная сборная едет на ЧМ-2019 в сильнейшем составе
Сборная России по хоккею провела первые матчи в суперзвездном составе.
Обновлено в 17:00
Авто
Автоэксперт объяснил, как не допустить перегрева двигателя в жару
Как известно, основная причина перегрева – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, которая либо выкипает (обычно это бывает тогда, когда антифриз давно «отслужил свое»), либо вытекает из-за банальной разгерметизации одного из патрубков.
Обновлено в 10:46
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53
Происшествия
В результате пожара в самолете в Шереметьево погиб 41 человек
Следственный комитет России (СКР) сообщил о количестве погибших в инциденте с пожаром при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Названа возможная причина возгорания самолета, севшего в Шереметьево
По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил, что причиной возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившегося в Шереметьево, возможно является неисправность электрооборудования.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 16:04
Футбол
Мертенс обошел Марадону по голам за «Наполи» в Серии А
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс отметился забитым голом в матче 35-го тура Серии А против «Кальяри».
Обновлено в 20:16
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено в 05:58
Здоровье
Томичей просят помочь 11-летней девочке без нижних отделов позвоночника
Маленькой Насте Гончаровой без нижних отделов позвоночника требуется около 250 тысяч рублей на прохождение курса интенсивного восстановительного лечения в нейрореабилитационной клинике.
Обновлено в 22:45
Политика
Суд в Кувейте освободил россиянку под залог в 65 миллионов долларов
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить россиянку Марию Лазареву под залог в 20 миллионов кувейтских динаров (около 65,8 миллиона долларов).
Обновлено в 07:14
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено в 09:48
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Происшествия
Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска
Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:57
Шоу-бизнес
Солнцев подогрел скандал с победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Солнцев заявил, что все остальные дети, принимавшие участие в конкурсе, изначально оказались в очевидно проигрышной ситуации.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево
Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Кино
Джордж Мартин анонсировал продолжение сериала «Игра престолов»
Автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», по которым был снят сериал «Игра престолов», призвал зрителей быть активными и предлагать свои идеи развития сюжета.
Обновлено в 09:58
Космос
Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей
Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02