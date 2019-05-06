Политика

Штаб Зеленского поддержал курс ПорошенкоГазета.Ru 22:17

Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко

Газета.Ru22:17

В штабе Зеленского объявили о поддержке курса Порошенко

URA.Ru20:21

Штаб Зеленского объявил о продолжении курса Порошенко

News.ru20:09

Председатель штаба Зеленского сообщил о продолжении курса Порошенко

Life.ru20:03

В штабе Зеленского заявили о планах продолжить курс на вступление в ЕС

RT на русском19:55

Команда Зеленского сообщает о поддержке курса Порошенко

Московский Комсомолец19:47

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Известия19:42
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Происшествия

В авиакатастрофе в «Шереметьево» погиб 41 человек

Обновлено в 17:19
Хоккей

Звездные войны: хоккейная сборная едет на ЧМ-2019 в сильнейшем составе

Сборная России по хоккею провела первые матчи в суперзвездном составе.
Обновлено в 17:00
Авто

Автоэксперт объяснил, как не допустить перегрева двигателя в жару

Как известно, основная причина перегрева – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, которая либо выкипает (обычно это бывает тогда, когда антифриз давно «отслужил свое»), либо вытекает из-за банальной разгерметизации одного из патрубков.
Обновлено в 10:46
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53
Происшествия

В результате пожара в самолете в Шереметьево погиб 41 человек

Следственный комитет России (СКР) сообщил о количестве погибших в инциденте с пожаром при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Названа возможная причина возгорания самолета, севшего в Шереметьево

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил, что причиной возгорания пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившегося в Шереметьево, возможно является неисправность электрооборудования.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Происшествия

В компании «Сухой» выразили соболезнования в связи с ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:07
Футбол

Мертенс обошел Марадону по голам за «Наполи» в Серии А

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс отметился забитым голом в матче 35-го тура Серии А против «Кальяри».
Обновлено в 20:16
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено в 05:58
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 07:53
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Здоровье

Томичей просят помочь 11-летней девочке без нижних отделов позвоночника

Маленькой Насте Гончаровой без нижних отделов позвоночника требуется около 250 тысяч рублей на прохождение курса интенсивного восстановительного лечения в нейрореабилитационной клинике.
Обновлено в 22:45
Политика

Суд в Кувейте освободил россиянку под залог в 65 миллионов долларов

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить россиянку Марию Лазареву под залог в 20 миллионов кувейтских динаров (около 65,8 миллиона долларов).
Обновлено в 07:14
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Политика

Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Происшествия

Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска

Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:57
Шоу-бизнес

Солнцев подогрел скандал с победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Солнцев заявил, что все остальные дети, принимавшие участие в конкурсе, изначально оказались в очевидно проигрышной ситуации.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Ространснадзор внепланово проверит «Аэрофлот» и Шереметьево

Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД после ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево, сообщает ведомство.
Обновлено в 18:22
Здоровье

Хирурги со всего мира обсудили лечение патологий кисти в Петербурге

Обновлено в 17:28
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено в 16:22
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Происшествия

СК подтвердил гибель 13 человек в аварии самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:36
Кино

Джордж Мартин анонсировал продолжение сериала «Игра престолов»

Автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», по которым был снят сериал «Игра престолов», призвал зрителей быть активными и предлагать свои идеи развития сюжета.
Обновлено в 09:58
Космос

Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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