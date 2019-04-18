Политика
Штаб Зеленского опроверг подготовку лоббистами встречи с ТрампомГазета.Ru 03:47
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к американским лоббистам. Они должны улучшить его имидж в Вашингтоне, а также организовать встречу с Дональдом Трапом. Его представитель Маркусу Коэн подписал контракт с фирмой на сумму $60 тысяч.
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Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву с неафишированным визитом приехала американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии, членом совета национальной безопасности страны Фионой Хилл, сообщает «Коммерсант» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя
Вопреки ожиданиям, большую часть концерта составили композиции последних лет, хотя и прозвучали такие вечные шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон» и, конечно, «Женщина, которая поет», которую зал встретил аплодируя стоя.
Обновлено в 02:40
Культура
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия
Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Футбол
Де Хеа извинился перед одноклубниками за поражение от «Барселоны»
Согласно информации английской прессы, после поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа принес извинения своим одноклубникам.
Обновлено в 01:24
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Общество
В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара
Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Космос
Ученые открыли пять экзопланет с длительными периодами обращения
Пять экзопланет с очень продолжительными периодами обращения вокруг своих звезд - более 15 лет - обнаружила группа астрономов, работающая под руководством Женевского университета.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты, устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате один военнослужащий, матрос Иващенко, погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — цитирует Безсонова «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Общество
В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама
Статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова объяснила слова главы департамента музеев о сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери, частично разрушенном при пожаре, волнением за памятник архитектуры, отметив, что жертвовать средства в ущерб собственным объектам культурного наследия ведомство не будет.
Обновлено в 02:12
Космос
В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено в 03:17
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Футбол
Стало известно, когда будет готово поле на стадионе «Динамо»
В начале мая планируем прошить поле. Ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 04:07
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Политика
В Госдуме оценили изменение позиции Японии по вопросу мирного договора
Как пишет газета "Майнити" со ссылкой на правительственные источники, Япония отказалась от первоначального плана прийти в июне к рамочному соглашению с Россией по мирному договору, включая решение территориального вопроса, отложив его на более поздний срок.
Обновлено в 03:27
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40