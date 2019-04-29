Штаб Зеленского обвинил российскую прессу в работе на ПорошенкоURA.Ru 10:41

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в работе на проигравшего выборы Петра Порошенко. Соответствующее заявление появилось в группе «Команда Зеленского» на Facebook.

Штаб Зеленского обвинил российскую прессу в работе на Порошенко

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