Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с ПорошенкоРИА Новости 09:19

Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.

Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко

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