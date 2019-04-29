Политика

Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с ПорошенкоРИА Новости 09:19

Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
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Как сообщает Саlсіомеrсато со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько игроков ПСЖ не скрывают своего недовольства Паредесом, считая, что он не соответствует уровню клуба.
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Прокурор попросил приговорить Игоря Подпорина, обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к трем годам колонии общего режима.
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Модель Moto RAZR 2019 появилась на официальных изображениях компании, а сами фото появились в Сети.
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Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку

В Тюмени задержали местного жителя, который обстрелял маршрутку из пневматики.
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Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к "Исламскому государству"*, дала пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня" после условно-досрочного освобождения из колонии.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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