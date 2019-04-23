Политика
Штаб Зеленского накажет причастных к нарушениям в обеспечении ВСУКомсомольская правда 05:30
Все причастные к нарушениям в системе обеспечения Вооруженных сил Украины понесут за это ответственность. Такое заявление сделал Иван Апаршин - член команды лидирующего на президентских выборах кандидата Владимира Зеленского.
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Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным
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