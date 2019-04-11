Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фуройLenta.ru 03:42
Штаб президента Украины Петра Порошенко опубликовал смонтированный видеоролик, на котором его соперника на выборах Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом говорится на официальном сайте команды Зеленского.
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Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
Ляказетт: «„Наполи“ не является типичной итальянской командой»
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт дал комментарий перед первым четвертьфиналом Лиги Европы против "Арсенала".
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Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
В Еврокомиссии назвали лучший вариант по ситуации с «Северным потоком»
Как сообщало ИА REGNUM, Шефчович назвал положительным отклик России и Украины на предложения Европейской комиссии по продолжению транзита газа в Евросоюз.
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Шоу-бизнес
Ким Кардашьян снялась для обложки Vogue
Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам в Instagram, что снялась для обложки Vogue.
Обновлено в 05:12
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
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Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
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Происшествия
Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве
На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Космос
Историческое фото черной дыры разошлось на мемы
Пользователи социальных сетей и Telegram-каналов превратили первое в истории изображение черной дыры в мем.
Обновлено вчера в 10:40
Кино
Netflix показал тизер нового сезона спасенного им сериала «Люцифер»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Люцифер» за 666 часов до его премьеры, которая запланирована на 8 мая этого года.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Появилось первое фото нового Subaru Outback
Компания Subaru опубликовала первый тизер универсала повышенной проходимости Outback нового поколения.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине
В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о надежном Рунете
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети.
Обновлено в 04:28
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Кино
О финале «Игры престолов» рассказал российский актер
Озвучивший персонажа сериала "Игра престолов" Тириона Ланнистера российский актер Михаил Черняк рассказал о финале фантастического телешоу.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения
Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено в 05:58
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Энергетика
Грузия договорилась с «Газпромом» о поставках газа
Грузия договорилась с "Газпромом" о закупке газа в малом количестве.
Обновлено в 05:12
Кино
Вышел трейлер сериала «Покои» от Netflix
В сети появился трейлер первого сезона мистического сериала "Покои". Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Netflix.
Обновлено вчера в 21:41
Авто
Компания Chery представит новый электрокар Tiggo e
Китайский автопроизводитель Chery представит новую электрическую версию компактного кроссовера Tiggo 5x на автомобильном салоне в Шанхае, сообщается на сайте Autoua.net.
Обновлено в 04:34