Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фуройLenta.ru 03:42
Штаб президента Украины Петра Порошенко опубликовал смонтированный видеоролик, на котором его соперника на выборах Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом говорится на официальном сайте команды Зеленского.
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Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству.
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Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ
Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в японской Фукуоке.
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Происшествия
Мать сбившего курсанта воронежца заверила, что он психически болен и почти слеп
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Из России незаконно вывели 370 млрд рублей
Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
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Политика
В Судане совершен военный переворот
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Рогозин рассказал о пользе анонимных звонков для «Роскосмоса»
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в компании стали чаще получать анонимные звонки об ошибках на производстве.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием
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Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Японская компания распространяет карты России без Курильских островов
Члены РГО обнаружили, что на протяжении нескольких лет представительство Mitsui, участвующее в шельфовом нефтегазовом проекте «Сахалин-2», распространяет карты России, на которых Курильские острова и Крым не являются российской территорией.
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Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
СМИ: Решение по дальнейшей судьбе Жамалетдинова в «Лехе» еще не принято
Ранее появилась информация, что Жамалетдинов не входит в планы тренерского штаба «Леха» и покинет команду по окончании сезона.
Обновлено в 01:31
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском
В новой публикации Максима Галкина Лиза демонстрирует свои успехи в изучении французского языка, которым, как выяснилось, неплохо владеет и сам артист.
Обновлено в 00:12
Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмы
Обновлено вчера в 21:15
Единоборства
Макгрегор сломал ступню за три недели до боя с Нурмагомедовым
Боец смешанного стиля (МММ) из Ирландии Конор Макгрегор сообщил, что за три недели перед боем с Хабибом Нурмагомедовым сломал ступню.
Обновлено в 04:38
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
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Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию
Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
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В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство
В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Недвижимость
Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов
Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.
Обновлено вчера в 20:15
Кино
Уже не Люси: Вышел трейлер нового шпионского боевика Люка Бессона
В сети появился трейлер нового фильма Люка Бессона «Анна».
Обновлено в 03:30
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Назван главный ночной симптом рака
Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Нехорошая китайская квартира. Брюс Ли против улицы Рубинштейна
Концепцию "живого, демократичного места с китайской кухней" разработали рестораторы Алексей Крылов и Александр Прокофьев, ранее реализовавшие такие проекты как Gastroli, Jungle и гастробары "Компания".
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