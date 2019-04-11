Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фуройLenta.ru 03:42
Штаб президента Украины Петра Порошенко опубликовал смонтированный видеоролик, на котором его соперника на выборах Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом говорится на официальном сайте команды Зеленского.
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Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Политика
Лукашенко пригрозил Москве остановкой транзита российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Москве не ценят добро, которое в Белоруссии делают для РФ и «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» Минску.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
В Нигерии эвакуировали целый город
Обновлено в 10:26
Политика
В Великобритании арестовали Джулиана Ассанжа
В июле прошлого года президент Эквадора рассказал о переговорах с Великобританией об отзыве политического убежища для Ассанжа, при этом в декабре 2018 года он добавил, что в случае задержания Лондон обещал не выдавать основателя WikiLeaks третьей стороне.
Обновлено в 07:31
Здоровье
В Госдуме предложили ввести обязательные паспорта прививок для детей
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что в России необходима система паспортов прививок для детей.
Обновлено в 09:44
Политика
Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России.
Обновлено в 10:09
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Компания Subaru представит Outback нового поколения на автосалоне в Нью-Йорке. Премьера намечена на 17 апреля.
Обновлено в 04:42
Космос
«Важнейшая задача сегодня – поощрять интерес к космосу молодого поколения», - Глеб Никитин
Обновлено в 08:51
Футбол
Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов
Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Происшествия
По делу Кокорина и Мамаева успели допросить только одного свидетеля
В четверг, 11 апреля, в Пресненском районном суде началось заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено в 08:48
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика
WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме
В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.
Обновлено в 02:42
Экономика
Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Кино
Умер народный артист РФ, актер «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР
Специалисты главного следственного управления Следственного комитет РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудники донской полиции.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В аварии с маршруткой в Волгограде погиб пешеход
Произошло столкновение, после которого водитель маршрутки вылетел на автобусную остановку.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Политика
Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора
Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос.
Обновлено в 10:46
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19