Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фуройLenta.ru 03:42

Штаб президента Украины Петра Порошенко опубликовал смонтированный видеоролик, на котором его соперника на выборах Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом говорится на официальном сайте команды Зеленского.
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Зеленского будут охранять сильнее после ролика с фурой

Телеканал 360°03:41

Штаб рекомендовал Зеленскому усилить свою охрану из-за ролика с фурой

РБК05:32

Охрану Зеленского решили усилить из-за видео, на котором его сбивает фура

Царьград04:01

Украинцев возмутило видео со сбитым грузовиком Зеленским

РИА Новости08:11

Охрану Зеленского усилят после ролика у Порошенко, где его соперника сбивает фура

РЕН ТВ03:28

Штаб Порошенко выложил смонтированное видео, на котором фура сбивает Зеленского

ТАСС02:14

Команду Порошенко обвинили в создании видео, где грузовик сбивает Зеленского

Взгляд.рувчера в 20:31
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Происшествия

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Политика

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Политика

Лукашенко пригрозил Москве остановкой транзита российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Москве не ценят добро, которое в Белоруссии делают для РФ и «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» Минску.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

В Нигерии эвакуировали целый город

Обновлено в 10:26
Политика

В Великобритании арестовали Джулиана Ассанжа

В июле прошлого года президент Эквадора рассказал о переговорах с Великобританией об отзыве политического убежища для Ассанжа, при этом в декабре 2018 года он добавил, что в случае задержания Лондон обещал не выдавать основателя WikiLeaks третьей стороне.
Обновлено в 07:31
Здоровье

В Госдуме предложили ввести обязательные паспорта прививок для детей

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что в России необходима система паспортов прививок для детей.
Обновлено в 09:44
Политика

Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России.
Обновлено в 10:09
Авто

Subaru опубликовала фото нового Outback

Компания Subaru представит Outback нового поколения на автосалоне в Нью-Йорке. Премьера намечена на 17 апреля.
Обновлено в 04:42
Космос

«Важнейшая задача сегодня – поощрять интерес к космосу молодого поколения», - Глеб Никитин

Обновлено в 08:51
Футбол

Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов

Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:35
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Происшествия

По делу Кокорина и Мамаева успели допросить только одного свидетеля

В четверг, 11 апреля, в Пресненском районном суде началось заседание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено в 08:48
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Политика

WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме

В пресс-службе Фридмана сообщили газете, что, насколько им удалось понять из бесед с представителями CFIUS, Комитет рекомендовал продать долю в Cofense из-за величины иностранного участия в Pamplona Capital Management.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

В Афганистане боевики обстреляли ракетами базу ВВС США «Баграм»

Обновлено в 02:59
Экономика

Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Кино

Умер народный артист РФ, актер «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР

Специалисты главного следственного управления Следственного комитет РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудники донской полиции.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В аварии с маршруткой в Волгограде погиб пешеход

Произошло столкновение, после которого водитель маршрутки вылетел на автобусную остановку.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Политика

Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора

Президент Владимир Путин поручил, чтобы тариф на вывоз мусора для населения не рос.
Обновлено в 10:46
Политика

Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»

Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Экономика

Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год

Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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