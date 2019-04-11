Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фуройLenta.ru 03:42
Штаб президента Украины Петра Порошенко опубликовал смонтированный видеоролик, на котором его соперника на выборах Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом говорится на официальном сайте команды Зеленского.
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Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Обновлено в 09:20
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Политика
В Судане совершен военный переворот
Обновлено в 02:48
Футбол
Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФС
Президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:11
Футбол
Месси повредил нос в Манчестере
Обновлено в 02:03
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Футбол
Карпин назвал лучшего тренера и игрока в мире
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что считает рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу лучшим специалистом в мире на данный момент.
Обновлено в 08:46
Политика
Штаб Порошенко: Зеленский отказался от дебатов 14 апреля
Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Артур Герасимов сообщил об отказе Владимира Зеленского принимать участие в дебатах с действующим президентом на стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля.
Обновлено в 07:57
Авто
Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро
Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
Обновлено в 08:01
Космос
«Роскосмос» объявил о переносе запусков станций «Луна-26» и «Луна-27»
Российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27», запуск которых планировался в 2023 и 2024 годах, будут запущены на год позже — в 2024 и 2025 годах соответственно.
Обновлено в 09:11
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Политика
«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%
Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Футбол
Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.
Обновлено в 09:33
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Джулиана Ассанжа доставили в Вестминстерский суд в Лондоне
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа доставили в Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 09:33
Политика
В Госдуме не приняли ультиматум ПАСЕ в адрес России
Напомним, что в принятой накануне резолюции содержится призыв к России сформировать состав делегации в Парламентской ассамблее и возобновить платежи в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Политика
Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России
Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Экономика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Единоборства
Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу
Обновлено в 06:47
Общество
Депутат предложил ввести обязательные паспорта прививок для детей
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил обсудить введение обязательных паспортов прививок для детей и вносить туда причины отказа от вакцинации.
Обновлено в 09:06
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00