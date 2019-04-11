Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фуройLenta.ru 03:42
Штаб президента Украины Петра Порошенко опубликовал смонтированный видеоролик, на котором его соперника на выборах Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом говорится на официальном сайте команды Зеленского.
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Политика
Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Транспорт
В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах
В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Ребенок чуть не погиб: в бутылочке детской воды, купленной в магазине, оказался спирт
Ребенок едва не погиб после того, как родители покормили его детским питанием. Выяснилось, в бутылочке вместо воды был спирт.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Захарова прокомментировала задержание Ассанжа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа британской полицией.
Обновлено в 05:59
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Китае шесть человек пропали без вести из-за схода поезда с рельсов
Грузовой состав перевернулся и врезался в деревенский жилой дом В провинции Хэнань в центральной части Китая грузовой поезд алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов, шесть человек пропали без вести.
Обновлено в 00:26
Транспорт
В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро
Обновлено в 05:30
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Египет отказался от «арабского НАТО»
Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Политика
В Судане совершен военный переворот
Обновлено в 02:48
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом
Роспотребнадзор рассказал россиянам об основных мерах профилактики заражения клещевым энцефалитом, признаках этой болезни и рисках подвергнуться атаке вируса.
Обновлено в 05:30
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Космос
В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета
Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено вчера в 04:49
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Политика
Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко
В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Футбол
Финал кубка России пройдет на «Самара Арене»
«Самара Арена» примет финал кубка России по футболу. Такое решение вынес Российский футбольный союз. Конкурентом Самары был Саранск.
Обновлено в 06:08
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Новая генерация Subaru Outback дебютирует в рамках мотор-шоу, которое состоится 17 апреля в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 17:05