Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фуройLenta.ru 03:42

Штаб президента Украины Петра Порошенко опубликовал смонтированный видеоролик, на котором его соперника на выборах Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом говорится на официальном сайте команды Зеленского.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Штаб рекомендовал Зеленскому усилить свою охрану из-за ролика с фурой

РБК05:32

Охрану Зеленского усилят после ролика у Порошенко, где его соперника сбивает фура

РЕН ТВ03:28

Зеленского будут охранять сильнее после ролика с фурой

Телеканал 360°03:41

Охрану Зеленского решили усилить из-за видео, на котором его сбивает фура

Царьград04:01

Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает грузовик

РИА Новости02:18

Штаб Порошенко выложил смонтированное видео, на котором фура сбивает Зеленского

ТАСС02:14

Команду Порошенко обвинили в создании видео, где грузовик сбивает Зеленского

Взгляд.рувчера в 20:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика

Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Транспорт

В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах

В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 07:28
Здоровье

Ребенок чуть не погиб: в бутылочке детской воды, купленной в магазине, оказался спирт

Ребенок едва не погиб после того, как родители покормили его детским питанием. Выяснилось, в бутылочке вместо воды был спирт.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег

Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено вчера в 10:36
Политика

Захарова прокомментировала задержание Ассанжа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа британской полицией.
Обновлено в 05:59
Политика

В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Китае шесть человек пропали без вести из-за схода поезда с рельсов

Грузовой состав перевернулся и врезался в деревенский жилой дом В провинции Хэнань в центральной части Китая грузовой поезд алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов, шесть человек пропали без вести.
Обновлено в 00:26
Транспорт

В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро

Обновлено в 05:30
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Политика

Египет отказался от «арабского НАТО»

Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав

Обновлено вчера в 17:07
Общество

Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Политика

В Судане совершен военный переворот

Обновлено в 02:48
Политика

Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН

Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор рассказал россиянам об основных мерах профилактики заражения клещевым энцефалитом, признаках этой болезни и рисках подвергнуться атаке вируса.
Обновлено в 05:30
Культура

Актер Джеффри Раш засудил газету за обвинения в домогательствах

Обновлено в 05:27
Здоровье

Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Космос

В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета

Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
Обновлено вчера в 04:49
Общество

Названы лучшие кефир и простокваша

Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Футбол

Финал кубка России пройдет на «Самара Арене»

«Самара Арена» примет финал кубка России по футболу. Такое решение вынес Российский футбольный союз. Конкурентом Самары был Саранск.
Обновлено в 06:08
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Авто

Subaru опубликовала фото нового Outback

Новая генерация Subaru Outback дебютирует в рамках мотор-шоу, которое состоится 17 апреля в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Суд начал рассматривать дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии»

Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное