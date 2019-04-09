Штаб Порошенко объяснил плакаты с ПутинымКоммерсантъ 15:13

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».

Армия и оружие Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.

Политика Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.

Политика Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Экономика Приток мигрантов в Россию спал до минимума В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Происшествия СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.

Политика Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.

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Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Происшествия В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан.

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Политика Венесуэла покинет Организацию американских государств Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.

Футбол Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.

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Происшествия Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.