Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с ПутинымКоммерсантъ 15:13

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
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Штаб Порошенко объяснил его «совместное» фото с Путиным

URA.Ru15:37

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Коммерсантъ15:13

На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным

Rambler News Service05:18

В штабе Порошенко объяснили, зачем использовали образ Путина на рекламных плакатах

ТАСС13:19

Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах

РБК11:45

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

RT на русском11:14

Порошенко могут снять с выборов за использование Путина в своей агитации

Московский Комсомолец14:22
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Политика

Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США

Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено в 10:18
Политика

Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Происшествия

СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране

Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено в 16:26
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Технологии

К 2100 году в Альпах полностью исчезнут снег и лед

Обновлено в 09:57
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв

Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан.
Обновлено в 17:02
Политика

Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено вчера в 07:03
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Венесуэла покинет Организацию американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:46
Футбол

Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Политика

Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями

В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.
Обновлено в 12:43
Театры

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

Обновлено в 16:42
Армия и оружие

СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам

Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Здоровье

Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты

Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Елена Малышева опубликовала упражнения для «потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева в своем инстаграме опубликовала видео с 10-ю упражнениями для потрясающего секса.
Обновлено в 12:00
Наука

Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Учёные из США выяснили, что с неизбежными возрастными изменениями мозга помогает бороться свежий чеснок.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Фотографию в своем инстаграме выложила сама предполагаемая возлюбленная Аршавина по имени Евгения.
Обновлено в 16:15
Общество

Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа

В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта

Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
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