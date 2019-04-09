Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с ПутинымКоммерсантъ 15:13
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
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Происшествия
После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении
В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 16:17
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обновлено в 04:29
Политика
Рунет получит суверенитет в ноябре
Документ вступит в силу уже в ноябре этого года, обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор, а с 2021 года госорганы и учреждения должны будут полностью перейти на российские средства шифрования.
Обновлено в 16:11
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Политика
В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
Обновлено в 03:10
Политика
Экзит-полы: партия Биньямина Нетаньяху проигрывает выборы
Обновлено в 15:37
Футбол
Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с Паком
Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал на суде о начале конфликта обвиняемых с чиновником Денисом Паком.
Обновлено в 08:50
Футбол
Балотелли грозит дисквалификация за удар соперника
"Марсель" 5 апреля уступил на выезде "Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции - 0:2. Защитник хозяев Пабло был удален на 82-й минуте матча после того, как нарушил правила против Балотелли.
Обновлено в 16:16
Общество
Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде
Обновлено вчера в 05:24
Экономика
Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено в 11:46
Кино
Джулианна Мур сыграет в сериале по роману Стивена Кинга «История Лизи»
Оскароносная американская актриса Джулианна Мур исполнит главную роль в сериале "История Лизи" (Lisey’s Story) - адаптации одноименного романа Стивена Кинга.
Обновлено в 11:05
Транспорт
В мэрии Оренбурга рассматривают возможность строительства метро
В администрации Оренбурга рассматривают вопрос о целесообразности строительства в городе надземного метро.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах
Обновлено в 14:10
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой
Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено в 08:47
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года
Обновлено в 14:47
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна в пользу государства
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Политика
В Еврокомиссии заявили о завершении создания европейского Энергосоюза
Создание европейского Энергетического союза завершено, заявил во вторник на брифинге в Брюсселе замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
Обновлено в 08:06
Политика
Трамп подтвердил планы США ввести пошлины на товары из ЕС
«Всемирная торговая организация (ВТО) постановила, что субсидии Европейского союза для Airbus отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд»,— написал господин Трамп.
Обновлено в 09:04
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08