Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с ПутинымРИА Новости 19:00

Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил появление плакатов, где он изображен вместе с Владимиром Путиным, необходимостью "сильного президента". В штабе подчеркнули, что эти изображения — официальный рекламный продукт, который оплачен из избирательного фонда.
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Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

РИА Новости19:00

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Коммерсантъ15:13

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

RT на русском11:14

Порошенко могут снять с выборов за использование Путина в своей агитации

Московский Комсомолец14:22

Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах

РБК11:45

В штабе Порошенко объяснили, зачем использовали образ Путина на рекламных плакатах

ТАСС13:19

Штаб Порошенко – о плакатах: У Путина, разумеется, согласия не спрашивали

REGNUM17:12
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Экономика

Заробитчане перевели на Украину почти половину доходной части бюджета

Переводы украинских заробитчан составляют, по данным издания Strana.ua, около 10% ВВП Украины или 42,4% от доходной части бюджета 2018 года.
Обновлено в 20:11
Общество

Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на Аляске

Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров

30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.
Обновлено в 11:03
Наука

Воздушная подушка сохранила скорость пирокластических потоков

Обновлено вчера в 11:00
Общество

Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней

Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
Обновлено в 20:43
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Экономика

Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено в 11:46
Театры

Серебренников впервые после ареста вышел на сцену «Гоголь-центра»

Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный по решению суда из-под домашнего ареста (под подписку о невыезде), впервые за долгое время появился на сцене «Гоголь-центра».
Обновлено в 17:38
Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию

В Минобороны России опровергли информацию о том, что российские ВКС перебросили в Сирию один из истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта

Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.
Обновлено в 18:33
Общество

Россияне назвали размер достойной зарплаты

Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Здоровье

Энергетикам оставили свободу оборота

Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
Обновлено в 19:39
Политика

Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:19
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено в 14:47
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Обновлено в 01:46
Политика

Глава Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинисте в ходе выступления на пленарной сессии на V Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге поспорили из-за санкций, которые европейские страны ввели в отношении России, в том числе из-за ситуации вокруг Крыма.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Футбол

СМИ: Рэшфорд согласовал с «МЮ» контракт на 90 млн евро

По новому контракту форвард заработает 78 миллионов фунтов стерлингов (примерно 90 млн евро).
Обновлено в 20:23
Наука

В Германии нашли останки крокодила, которому 150 миллионов лет

На юге Германии нашли останки доисторического крокодила, который жил около 150 миллионов лет назад.
Обновлено 07 апреля в 20:04
Происшествия

Участники ДТП открыли стрельбу в Торонто

В канадском Торонто произошло лобовое столкновение двух автомобилей, после чего пассажиры транспортных средств открыли стрельбу друг по другу.
Обновлено в 20:02
Политика

Премьер-министр Швеции процитировал Пушкина, говоря о России

Премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе Международного арктического форума шутливо высказался об истории отношений с Россией.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Кемерове завалилась на бок маршрутка

Сегодня утром в Кемерове на Логовом шоссе опрокинулся маршрутный автобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обновлено в 21:02
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали сразу после выхода из колонии

Суд в Оренбуржье арестовал криминального авторитета Тариэла Мулухова прямо у выхода из колонии, где он провел последние 10 лет.
Обновлено в 08:10
Экономика

Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото

Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено в 19:49
Происшествия

В Амурской области сошли с рельсов шесть вагонов с углем

Обновлено в 10:02
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