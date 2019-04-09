Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с ПутинымРИА Новости 19:00
Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил появление плакатов, где он изображен вместе с Владимиром Путиным, необходимостью "сильного президента". В штабе подчеркнули, что эти изображения — официальный рекламный продукт, который оплачен из избирательного фонда.
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Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 17:04
Политика
В Кремле не связали нарушения в «Роскосмосе» с работой Рогозина
Господин Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет "Роскосмос".
Обновлено в 07:26
Спорт
Дмитриев оценил шансы Туктамышевой и Самодуровой на командном ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.
Обновлено в 13:19
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Здоровье
Глава европейского отделения ВОЗ Жоао Бреда: опасные трансжиры подстерегают вас не только в фастфуде, но и в домашней еде
Ключевая модель, впервые представленная в Дании, заключается в ограничении содержания промышленно производимых трансжиров: не более чем 2 грамма на 100 граммов масложирового компонента любого продукта питания.
Обновлено в 09:40
Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Кино
Церемония прощания с Георгием Данелией началась в столичном Доме кино
Церемония прощания с легендарным режиссером Георгием Данелией началась во вторник, 9 апреля, в 11 часов по московскому времени.
Обновлено в 04:51
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» настроен на борьбу во втором матче с «Порту»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Порту" (2:0).
Обновлено в 17:51
Общество
Особенное место для особенных людей: как кофе поможет побороть стереотипы
В Риге на улице Бруниниеку, 63 уже заканчивается ремонт в RB Cafe, девиз которого "Особенное место для особенных людей".
Обновлено в 13:17
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Политика
Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:29
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией
США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
Обновлено в 16:02
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 в чехле показали на рендерах
Модели приписывают работу на топовом процессоре SnapDragon 855, минимум шесть гигабайт оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Экономика
Мигрантов в России стало меньше
Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.
Обновлено в 07:13
Политика
Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:19
Политика
Трамп провел «конструктивный» разговор с саудовским принцем
Президент США Дональд Трамп провел "конструктивный" разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом после введения американских ограничений из-за дела журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:37
Транспорт
В мэрии Оренбурга рассматривают возможность строительства метро
В администрации Оренбурга рассматривают вопрос о целесообразности строительства в городе надземного метро.
Обновлено в 11:30
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Общество
Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток
Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Обновлено в 10:14