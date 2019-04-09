Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с ПутинымРИА Новости 19:00

Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил появление плакатов, где он изображен вместе с Владимиром Путиным, необходимостью "сильного президента". В штабе подчеркнули, что эти изображения — официальный рекламный продукт, который оплачен из избирательного фонда.
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Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

РИА Новости19:00

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Коммерсантъ15:13

В штабе Порошенко не спрашивали согласия Путина на размещение его фото в рекламе

Говорит Москва12:24

Плакат с Путиным прокомментировали в штабе Порошенко

News.ru12:30

Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах

РБК11:45

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

RT на русском11:14

В штабе Порошенко объяснили, зачем использовали образ Путина на рекламных плакатах

ТАСС13:19
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Экономика

FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым

Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
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Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 17:04
Экономика

Нигерийский миллиардер необычным способом доказал себе, что богат

Обновлено в 10:42
Политика

В Кремле не связали нарушения в «Роскосмосе» с работой Рогозина

Господин Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет "Роскосмос".
Обновлено в 07:26
Спорт

Дмитриев оценил шансы Туктамышевой и Самодуровой на командном ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев оценил шансы российских фигуристок Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой на победу в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира в Фукуоке World Team Trophy.
Обновлено в 13:19
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Обновлено в 14:47
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
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Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Здоровье

Глава европейского отделения ВОЗ Жоао Бреда: опасные трансжиры подстерегают вас не только в фастфуде, но и в домашней еде

Ключевая модель, впервые представленная в Дании, заключается в ограничении содержания промышленно производимых трансжиров: не более чем 2 грамма на 100 граммов масложирового компонента любого продукта питания.
Обновлено в 09:40
Общество

Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа

В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Кино

Церемония прощания с Георгием Данелией началась в столичном Доме кино

Церемония прощания с легендарным режиссером Георгием Данелией началась во вторник, 9 апреля, в 11 часов по московскому времени.
Обновлено в 04:51
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» настроен на борьбу во втором матче с «Порту»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Порту" (2:0).
Обновлено в 17:51
Общество

Особенное место для особенных людей: как кофе поможет побороть стереотипы

В Риге на улице Бруниниеку, 63 уже заканчивается ремонт в RB Cafe, девиз которого "Особенное место для особенных людей".
Обновлено в 13:17
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Политика

Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:29
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Обновлено в 01:46
Армия и оружие

В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией

США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.
Обновлено в 16:02
Гаджеты

Флагманский смартфон OnePlus 7 в чехле показали на рендерах

Модели приписывают работу на топовом процессоре SnapDragon 855, минимум шесть гигабайт оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Экономика

Мигрантов в России стало меньше

Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.
Обновлено в 07:13
Политика

Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:19
Политика

Трамп провел «конструктивный» разговор с саудовским принцем

Президент США Дональд Трамп провел "конструктивный" разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом после введения американских ограничений из-за дела журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:37
Транспорт

В мэрии Оренбурга рассматривают возможность строительства метро

В администрации Оренбурга рассматривают вопрос о целесообразности строительства в городе надземного метро.
Обновлено в 11:30
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Общество

Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток

Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Обновлено в 10:14
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