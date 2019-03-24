Политика

Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕСМосковский Комсомолец вчера в 12:09

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко. Об этом штаб действующего президента Украины написал в Facebook.
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Юлия Тимошенко
Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.
— Юлия Тимошенко, украинский политикRT на русском 23 марта в 10:22

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