Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕСМосковский Комсомолец вчера в 12:09

Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко. Об этом штаб действующего президента Украины написал в Facebook.

Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕС

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