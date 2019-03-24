Политика
Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕСМосковский Комсомолец 12:09
Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко. Об этом штаб действующего президента Украины написал в Facebook.
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Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.
— Юлия Тимошенко, украинский политикRT на русском вчера в 10:22
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Обновлено в 19:36
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Российские военные совершат наблюдательный полет над США
Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.
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Политика
На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в случае утраты транзита российского газа Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.
Обновлено в 19:19
Экономика
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Происшествия
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Политика
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
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Футбол
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Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь певицы написала письмо, обращенное к матери.
Обновлено вчера в 15:15
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Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
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Наука
Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК
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Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
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Американские астронавты завершили выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для замены аккумуляторов для солнечных панелей на новые.
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Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
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Общество
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Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
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