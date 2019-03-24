Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕСМосковский Комсомолец 12:09

Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование.

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали извиниться за тиражирование ложных сведений об антикоррупционном расследовании против Порошенко. Об этом штаб действующего президента Украины написал в Facebook.

Штаб Порошенко обвинил Тимошенко во лжи о расследовании в ЕС

Происшествия Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.

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Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.

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