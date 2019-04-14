Политика
Штаб Порошенко назвал условие проведения дебатов с Зеленским 19 апреляАргументы недели 05:49
В воскресенье, 14 апреля, штаб действующего президента Украины Петра Порошенко назвал условие, при котором политик будет готов провести дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля.
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