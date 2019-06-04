Экономика
Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти»RT на русском 10:37
Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров «Роснефти».
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Финансы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Экономика
Правительство выделит 2,3 трлн рублей на развитие сельских территорий
Постановлением правительства РФ утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В США арестовали полицейского за бездействие во время перестрелки в школе
В Соединенных Штатах арестовали полицейского охранника школы в американском Паркланде (штат Флорида), где в феврале 2018 один из бывших учеников убил 17 человек, по обвинениям в преступной халатности, сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов штата.
Обновлено в 20:11
Политика
Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации.
Обновлено в 17:00
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС РФ
В Казахстане на полигоне Сары-Шаган прошел новый испытательный пуск ракеты, которая относится к системе противоракетной обороны.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини
Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro писал, что Памела Андерсон вывела в свет 22-летнего красавца-сына Брэндона Томаса Ли, которого она родила от музыканта Томми Ли.
Обновлено в 11:52
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%
Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Экономика
Насколько бедны американцы?
Политики и многие журналисты цитируют его, заявляя, что 40% американцев не смогут оплатить счет в $400, если сломается машина или потребуется провести срочный ремонт водонагревателя.
Обновлено в 13:30
Политика
Профессор из США рассказал, откуда может начаться война с РФ
Почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд заявил, что с началом кризиса на Украине в 2014 году мир вошёл в эпоху новой холодной войны.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Футбол
Ферлан Менди проходит медосмотр для «Реала»
23-летний футболист уже проходит медосмотр для мадридского клуба. Врач «Реала» прибыл для этого во Францию.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Испытания тральщика «Владимир Емельянов» начнутся в июне 2019 года
Швартовые испытания корабля противоминной обороны (тральщика) проекта 12700 "Владимир Емельянов" начнутся в июне 2019 года.
Обновлено в 19:28
Политика
США запретили заходы круизных судов на Кубу
США запретили заходы круизных судов на Кубу, сообщил в пресс-релизе госдепартамент.
Обновлено в 12:25
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Общество
Саркис Акопян: в Дальнем от этой «чистой» воды народ не знает, что делать
Поправки незначительные, в основном технические по перераспределению средств: сократились вложения в создание безопасных и комфортных условий для граждан, но выросли затраты на качественные коммунальные услуги, чистую воду, обращение с отходами и повышение энергетической эффективности.
Обновлено в 18:01
ЖКХ
На Сахалине все еще думают, брать деньги за мусор с человека или с квадратного метра
80-летнюю Зинаиду Снеткову, проживающую в областном центре по улице Поповича, волновало, что в ее родном дворе контейнеры для мусора стоят не на положенном месте.
Обновлено в 19:25
Кино
На съемочной площадке фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
Как сообщает издание Deadline, во время отработки одного из трюков "произошел управляемый взрыв, повредивший часть экстерьера павильона лондонской студии Pinewood".В результате происшествия никто из участников съемочной группы не пострадал, однако один из рабочих, обслуживавших площадку, получил ранения, степень тяжести которых пока не уточняется.
Обновлено в 16:57
Авто
В России стартуют продажи нового Haval F7
5 июня 2019-го года на российском рынке стартуют продажи нового вседорожника Haval F7.
Обновлено в 10:52
Политика
Трамп пообещал справедливое торговое соглашение между США и Британией
Соединённые Штаты и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
Обновлено в 06:26