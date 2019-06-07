Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»Экономика сегодня 02:50

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку — 2", завил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер. При этом он подчеркнул, что Вашингтон преследует "не только дружелюбные мотивы".

с чего всё началось

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2». По словам Шредера, санкционное давление Штатов несомненно сказывается на политике Дании и ЕС в целом.

Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»

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