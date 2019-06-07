Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»Экономика сегодня 02:50
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2». По словам Шредера, санкционное давление Штатов несомненно сказывается на политике Дании и ЕС в целом.
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с чего всё началось
Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку — 2", завил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер. При этом он подчеркнул, что Вашингтон преследует "не только дружелюбные мотивы".РИА Новости03:06
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Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Политика
Россия задумала возобновить поставки газа на Украину
Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.
Обновлено в 05:54
Политика
Путин пригласил американскую журналистку на татами
Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Путин не планирует контактировать с Зеленским
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.
Обновлено в 04:07
Общество
Бари Алибасов введен в медикаментозный сон
Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером
Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
Космос
Рогозин назвал сроки первого запуска ракеты «Ангара»
Обновлено в 06:01
Футбол
«Оренбург» планирует проводить матчи на стадионе в Самаре
"Оренбург" в следующем сезоне не сможет проводить матчи на домашнем стадионе.
Обновлено в 04:52
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Обновлено в 03:02
Здоровье
В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени
В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени.
Обновлено в 06:05
Наука
Ученые выяснили, как появился секс
Многоклеточные организмы могли отказаться от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения заразных клеток рака.
Обновлено в 05:50
Экономика
На ПМЭФ договорились о продаже торгового комплекса «Жемчужная плаза»
На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение, подтверждающее намерение продать торгово-развлекательный центр «Жемчужная плаза».
Обновлено в 06:17
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный мотор
Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Экономика
Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
ВЦИОМ выяснил, как россияне выбирают друзей
Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разного возраста и уровня доходов — достаточно распространенное явление среди россиян, свидетельствует данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:08
Экономика
«Дом.РФ» и ВЭБ.РФ благоустроят Южно-Сахалинск и Геленджик
«Дом.РФ» совместно с ВЭБ.РФ пообещали властям Сахалинской области помочь с благоустройством Южно-Сахалинска.
Обновлено в 05:33
Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела Калви
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы
Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 06:39
Происшествия
СК задержал еще троих фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Сотрудники Следственного комитета задержали троих участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 06:22
Общество
Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года
Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»
«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Обновлено в 06:36
Экономика
С 2020 года материнский капитал увеличится
Средства на повышение уже выделены, а решение согласовано.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли не менее 17 человек
В результате аварии, в которую попал в Дубае (ОАЭ) туристический автобус, погибли не менее 17 человек.
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31