Политика
Бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров компании Nord Stream Герхард Шредер раскритиковал США за попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", а также выступил за более независимую от Вашингтона торговую политику Германии.
РИА Новостивчера в 20:41
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с чего всё началось
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что США оказывают огромное давление на проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает Welt am Sonntag.Газета.Ruвчера в 17:05
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Политика
Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ
Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что тот должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму
Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял 15 ноября проект этой резолюции, тогда число стран, проголосовавших "за", составило 67, "против" - 26, воздержалось 82 человека.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Трамп заявил, что никогда не предлагал уволить главу ФРС
Американский президент Дональд Трамп заявил, что никогда не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Сенат США не договорился по временному бюджету
Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Скончался бывший лидер британской партии «Либеральные демократы»
Бывший лидер британской партии "Либеральные демократы" Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Кадыров заявил о желании завершить карьеру на посту главы региона
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль Британии
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Парламент Кубы одобрил проект Конституции
Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции страны, который 24 февраля будет вынесен на всенародный референдум.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего
В проекте обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России, который внес на рассмотрение Верховной рады депутат Виталий Куприй, содержатся предложения о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего "для организации должного отпора стране-агрессору".
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Умер сын основателя Саудовской Аравии принц Таляль
Принц Таляль бин Абдулазиз, сын основателя королевства Саудовская Аравия, умер в возрасте 87 лет.
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие
Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты
В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Президент Эстонии намерена посетить Россию
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хочет приехать в Россию после ратификации пограндоговора между странами.
Обновлено вчера в 17:16