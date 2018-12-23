с чего всё началось

Бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров компании Nord Stream Герхард Шредер раскритиковал США за попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", а также выступил за более независимую от Вашингтона торговую политику Германии.

Политика Политика Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что тот должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года.

Политика Политика ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял 15 ноября проект этой резолюции, тогда число стран, проголосовавших "за", составило 67, "против" - 26, воздержалось 82 человека.

Политика Политика Трамп заявил, что никогда не предлагал уволить главу ФРС Американский президент Дональд Трамп заявил, что никогда не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Политика Политика Сенат США не договорился по временному бюджету Республиканцы располагают в сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета.

Политика Политика Скончался бывший лидер британской партии «Либеральные демократы» Бывший лидер британской партии "Либеральные демократы" Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.

Политика Политика Кадыров заявил о желании завершить карьеру на посту главы региона

Политика Политика Черногория намерена добиваться независимости церкви от Сербии

Политика Политика Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Политика Политика В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль Британии Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив.

Политика Политика Парламент Кубы одобрил проект Конституции Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой Конституции страны, который 24 февраля будет вынесен на всенародный референдум.

Политика Политика На Украине предложили создать Ставку Верховного главнокомандующего В проекте обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России, который внес на рассмотрение Верховной рады депутат Виталий Куприй, содержатся предложения о создании в стране Ставки Верховного главнокомандующего "для организации должного отпора стране-агрессору".

Политика Политика Умер сын основателя Саудовской Аравии принц Таляль Принц Таляль бин Абдулазиз, сын основателя королевства Саудовская Аравия, умер в возрасте 87 лет.

Армия и оружие Армия и оружие Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.