Политика

Шредер объяснил, почему США противодействуют «Северному потоку — 2»
РИА Новости
20:41

Бывший канцлер ФРГ, глава комитета акционеров компании Nord Stream Герхард Шредер раскритиковал США за попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2", а также выступил за более независимую от Вашингтона торговую политику Германии.
РИА Новости20:41
с чего всё началось
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что США оказывают огромное давление на проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает Welt am Sonntag
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Шредер объяснил, почему США противодействуют «Северному потоку — 2»

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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
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