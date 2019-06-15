Политика

Шредер назвал законным присоединение Крыма к РоссииРИА Новости вчера в 22:10

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
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Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

РБК00:04

«Это старая российская территория»: Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме

Царьградвчера в 15:36

Шрёдер признал законным присоединение Крыма к России

RT на русскомвчера в 22:30

Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

РИА Новостивчера в 22:10

Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России

Известиявчера в 22:51

Украинцы пришли в бешенство из-за слов экс-канцлера Германии о Крыме

Дни.рувчера в 13:50

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Крым — «давняя русская территория»

REGNUMвчера в 07:28
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Культура

Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»

В сериале Чернобыль подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO, - сказано в обращении партии Коммунисты России в РКН.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Под Пензой умер участник конфликта с цыганами

Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

В Москве задержали бывшего владельца табачного дистрибутора «Оптима»

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Культура

Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим

Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

Показан итог стрельбы очередями из ДШК-М-ТК вооружённых сил Украины

На фотографии изображён итог стрельбы очередями - буквально развороченный выстрелом дульный тормоз пулемёта ДШК-М-ТК.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено вчера в 11:31
Транспорт

Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице

Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение

Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76

В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:41
Кино

"Западные сериалы стали обучающей программой, которая ставит вопрос: "Что есть человек сегодня?"

Кинокритик Андрей Архангельский — о "Чернобыле" и поразительной неглубине российского кино Американский канал HBO завершил показ нашумевшего сериала "Чернобыль", рассказывющего о событиях, связанных с катастрофой на советской АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
Обновлено в 00:00
Космос

Назван срок гибели современной человеческой цивилизации

По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено 13 июня в 10:12
Политика

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский превращается в своего предшественника Петра Порошенко, что уже видят некоторые украинцы, заявил в эфире телеканала NewsOne глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика

Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Космос

Индия выведет на орбиту собственную космическую станцию до 2030 года

Обновлено вчера в 00:00
Культура

Шедевры коллекции Литмузея выставили в здании на Зубовском бульваре

Обновлено вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Родители Юлии Началовой прошли психологическую реабилитацию в Израиле

Родители Юлии Началовой с внучкой Верой Пока бабушка и дедушка были на реабилитации, 12-летняя дочь Юлии Вера отдыхала со своим отцом – футболистом Евгением Алдониным и его семьей в Турции.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с семьями моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Трамп: Китай в конечном счете заключит торговое соглашение с США

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что китайские власти в итоге заключат соглашение по торговым вопросам с США.
Обновлено вчера в 19:35
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено 13 июня в 07:29
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено 13 июня в 03:25
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