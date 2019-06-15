Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к РоссииГазета.Ru вчера в 22:48
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.
Читать в источнике
Оценить348
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия
СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ
Сотрудники службы обнаружили незаконный подземный трубопровод во дворе одного из частных домов Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили незаконный подземный трубопровод в Луганской области, по которому поступало дизельное топливо.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Россия заключила контракт с Индией на обслуживание авианосца «Викрамадитья»
Россия и Индия заключили контракт на обслуживание авианосца "Викрамадитья".
Обновлено в 01:16
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке появится отделение полиции
В селе между жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать в селе Чемодановка вблизи Пензы отделение полиции, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»
Обновлено в 00:20
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Кети Топурия намекнула, что в отношениях с Гуфом не поставлена точка
Героиней выпуска стала Кети Топурия. Певица рассказала о своей личной жизни, в частности об отношениях с рэпером Гуфом.
Обновлено вчера в 10:15
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину отменил судья Московского городского суда.
Обновлено 13 июня в 10:06
Политика
Путин призвал покончить с «боями без правил» в мировой торговле
Президент России Владимир Путин во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии завил, что Россия призывает другие страны отказаться от торговых войн и "боев без правил" в мировой торговле.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным
Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Технологии
Запущен сайт для превращения каракулей в реалистичные пейзажи
Компания NVIDIA представила инструмент GauGAN — систему с искусственным интеллектом, позволяющую превращать нарисованные тут же каракули в реалистичные пейзажи.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Футбол
«Барселона» намерена пригласить защитника «Боруссии»
Барселона включилась в переговорный процесс и хочет сбить цену, так как у игрока только год по контракту, Боруссия же хочет выручить 25 миллионов евро.
Обновлено в 07:29
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Футбол
Далич не исключил возможности поработать в российских клубах
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил возможность работы в России.
Обновлено в 05:23
Транспорт
Почти 600 остановок будут обустроены в Петербурге
Как рассказали в пресс-службе Смольного, городские власти заявили о необходимости обустроить 590 новых остановок, чтобы наладить функционирование новой маршрутной сети Петербурга.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Годовалую девочку придавило столешницей в Петербурге
Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб, кровоизлияние и отек головного мозга - такие тяжелые травмы диагностировали медики у годовалого ребенка, которого доставили в детскую больницу имени Раухфуса в Петербурге накануне в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве
Компания Apacer анонсировала твердотельные (SSD) накопители AS2280P2 Pro с кодовым именем Panther, рассчитанные на использование в компьютерах игрового класса.
Обновлено в 03:00
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Музыка
Загитова представила номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:09