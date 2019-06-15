Политика

Шредер назвал законным присоединение Крыма к РоссииГазета.Ru вчера в 22:48

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.
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«Истина пробивается»: готовы ли на Западе признать российский Крым

РИА Новости Крым06:54

В Крыму оценили слова Шредера о законности присоединения полуострова

РИА Новости06:11

Шрёдер признал законным присоединение Крыма к России

RT на русскомвчера в 22:30

Шредер признал законным присоединение Крыма к России

Газета.Ru02:40

Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

РБК00:04

Бывший канцлер Германии признал законным присоединение Крыма к России

Известия04:34

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Крым — «давняя русская территория»

REGNUMвчера в 07:28
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Происшествия

СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ

Сотрудники службы обнаружили незаконный подземный трубопровод во дворе одного из частных домов Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили незаконный подземный трубопровод в Луганской области, по которому поступало дизельное топливо.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Россия заключила контракт с Индией на обслуживание авианосца «Викрамадитья»

Россия и Индия заключили контракт на обслуживание авианосца "Викрамадитья".
Обновлено в 01:16
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу

Обновлено в 07:51
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке появится отделение полиции

В селе между жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать в селе Чемодановка вблизи Пензы отделение полиции, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»

Обновлено в 00:20
Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Кети Топурия намекнула, что в отношениях с Гуфом не поставлена точка

Героиней выпуска стала Кети Топурия. Певица рассказала о своей личной жизни, в частности об отношениях с рэпером Гуфом.
Обновлено вчера в 10:15
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину отменил судья Московского городского суда.
Обновлено 13 июня в 10:06
Армия и оружие

Показано, как происходят «жабьи прыжки» ВСУ на Донбассе

Обновлено в 05:08
Политика

Путин призвал покончить с «боями без правил» в мировой торговле

Президент России Владимир Путин во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии завил, что Россия призывает другие страны отказаться от торговых войн и "боев без правил" в мировой торговле.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным

Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Технологии

Запущен сайт для превращения каракулей в реалистичные пейзажи

Компания NVIDIA представила инструмент GauGAN — систему с искусственным интеллектом, позволяющую превращать нарисованные тут же каракули в реалистичные пейзажи.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Обновлено в 06:08
Футбол

«Барселона» намерена пригласить защитника «Боруссии»

Барселона включилась в переговорный процесс и хочет сбить цену, так как у игрока только год по контракту, Боруссия же хочет выручить 25 миллионов евро.
Обновлено в 07:29
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Футбол

Далич не исключил возможности поработать в российских клубах

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил возможность работы в России.
Обновлено в 05:23
Транспорт

Почти 600 остановок будут обустроены в Петербурге

Как рассказали в пресс-службе Смольного, городские власти заявили о необходимости обустроить 590 новых остановок, чтобы наладить функционирование новой маршрутной сети Петербурга.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Годовалую девочку придавило столешницей в Петербурге

Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб, кровоизлияние и отек головного мозга - такие тяжелые травмы диагностировали медики у годовалого ребенка, которого доставили в детскую больницу имени Раухфуса в Петербурге накануне в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:55
Гаджеты

Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве

Компания Apacer анонсировала твердотельные (SSD) накопители AS2280P2 Pro с кодовым именем Panther, рассчитанные на использование в компьютерах игрового класса.
Обновлено в 03:00
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину

Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Музыка

Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:09
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