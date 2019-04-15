Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушилсяRT на русском 14:03
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Notre-Dame de Paris в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас.
— Эммануэль Макрон, французский политикВедомости 13:22
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Происшествия
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Шоу-бизнес
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Политика
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
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Авто
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Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери
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Представитель Нотр-Дам-де-Пари признал почти полное уничтожение здания
Представитель собора Парижской Богоматери Андре Фено оценил состояние здания после пожара, передает Le Monde.
Обновлено в 15:24