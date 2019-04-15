Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушилсяRT на русском 14:03

Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
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Эммануэль Макрон
Notre-Dame de Paris в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас.
— Эммануэль Макрон, французский политикВедомости 13:22

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